Büyük bir iftira

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalarda toplamda 25 yıla kadar hapsinin istendiğini ve siyasi yasak talep edildiğini hatırlatarak, "Bütün bunların arkasında Erdoğan (Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip

Erdoğan) var. Beni siyasette devre dışı bırakma çabasını gösteren kişinin adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimizin bağımsız yargı organlarına intikal etmiş meselelerde yürüyen hukuki süreçlerin özellikle muhalefet siyasetçileri tarafından devamlı surette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bağdaştırılmaya çalışılması, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan büyük bir iftiradır hem de yargı süreçlerini akamete uğratma çabalarıdır." yorumunu yaptı.

İmamoğlu ne söyledi

İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Milletimizi derinden üzen, yargı sistemimize büyük bir kara leke gibi işlenen zaman dilimini yaşıyoruz. Bu kadar pervasız bir dönemi ülkemiz ilk kez yaşıyor.

İddianameyle şu anda beşinci siyaset yasağı süreci... 25 yılı aşan bir hapis cezasıyla yargılanan bir kişi durumundayım. Bırakın iddianameyi kaleme alınacak bir şey değil. Beni siyasette devre dışı bırakma çabasını gösteren kişinin adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı.

Erdoğan beni hedef gösteriyor. Er meydanında mertçe güreşilir. Demokrasi de öyle bir şeydir. Mertliğe davet ettim defalarca ama tercih başka. Heybeden, turplardan bahseden kendileri.

25 yıla yakın hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında siyasi yasak istenen ben diyorum ki bütün bunların arkasında sayın Cumhurbaşkanı var.

Heybedeki turplardan kendisi bahsediyor, ceza almalı diyor. İnsanları tehdit ediyor. Sanatçıyı, iş insanını, siyasetçiyi... Kimse konuşmasın istiyor, böyle bir şey olabilir mi?

İstediğimiz mertlik. Mertliğin yeri sandık. Sandıkta oy kullanılır, millet kimi tercih ediyorsa o koltuğu alır.

Mertliğin simgesi olan Kasımpaşa'nın adına yakışır şekilde davranmaya davet ediyorum sayın Cumhurbaşkanı'nı. Biz mertçe mücadeleye hazırız. “

Saray'dan İmamoğlu'na yanıt geldi

İmamoğlu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine yanıt geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimizin bağımsız yargı organlarına intikal etmiş meselelerde yürüyen hukuki süreçlerin özellikle muhalefet siyasetçileri tarafından devamlı surette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bağdaştırılmaya çalışılması, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan büyük bir iftiradır hem de yargı süreçlerini akamete uğratma çabalarıdır." yorumunu yaptı.

Altun açıklamasında, "Millete hizmet anlamında heybesinde bir kırıntı dahi bulunamadığı için önüne gelene iftira atıp hakaret eden, kirli siyasi hesaplarını ve ilişkilerini gizlemek amacıyla türlü hezeyanlarla gündemi meşgul etme çabasını alışkanlık edinen, işini yapmak, şehrine hizmet etmek yerine her gün “Tayyip Erdoğan keşke beni muhatap alsa” diye debelenip duran tipler bilmelidir ki…" ifadesini kullandı.

Altun şunları söyledi:

“Unutamayacağınız bir ders olarak ayrıca hatırlatmak isteriz ki Milletimiz 2023 seçimlerinde tercihini yapmış, ip gibi dizilip karşısında konumlandığınız Recep Tayyip Erdoğan hepinizi birden sandıkta net bir şekilde mağlup etmiştir.

Kendini millete hizmete adamış ve gece gündüz bu uğurda çalışan bir siyasetçiye, bütün mücadelelerini milletiyle birlikte vermiş bir lidere, Sayın Cumhurbaşkanımıza saçma sapan ithamlar yöneltenlerin önce Recep Tayyip Erdoğan’ı iyice okumalarını, anlamalarını, nihayetinde gerçekleri görüp bu hatalarından dönmelerini tavsiye ediyoruz.”