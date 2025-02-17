Uçak seferlerinde aksama olabilir

Küresel Hava Tahmin Sistemi (GPS) 20-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul için ilk kez 'yüzde yüz kar yağışı' uyarısında bulundu. Grafikte yer verilen değerlere göre kar yağışının şehir merkezlerinde dahi etkili olması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini gösteren kar yağışları, İstanbul'un da bazı ilçelerinin beyaza bürünmesine neden olmuştu.

Meteoroloji uzmanları, haftalardır yaptıkları uyarılarda Rusya üzerinden hareket eden soğuk ve karlı hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına alabileceğine dikkat çekerken, ilk aşamada Karadeniz üzerinde yoğunlaşan kutup dalgası hareket yönünü İstanbul'a doğru çevirdi. Gelişmelerin ardından Küresel Hava Tahmin Sistemi (GPS) göstergelerinde güncellemeye gidilirken, İstanbul ve çevre şehirler için ilk kez yoğun kar yağışı ihtimali yüzde 100 olarak gösterildi.

20-23 Şubat tarihlerinde İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışının başlaması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan hava tahmin raporunda da söz konusu beklentileri destekleyen grafiklere yer verildi. MGM, 20 Şubat perşembe gününe ilişkin yayınladığı tahmin raporunda İstanbul'un da aralarında yer aldığı yaklaşık 65 şehir için 'şiddetli kar yağışı' uyarısı yaparken, kar kalınlığının şehir merkezlerinde dahi 20 santimetreyi aşabileceği aktarıldı.

