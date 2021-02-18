Buzlanma uyarısı

Hava sıcaklıklarının 12 derece düşmesiyle yüksek tepelere kar yağdı. Yağan kar, Beşparmak Dağları boyunca Büyükkonuk, Balalan, Alevkayası, Görneç, Taşkent ve Kantara bölgelerini beyaza bürüdü. Ancak vatandaşlar, Coronavirüs kısıtlamaları nedeniyle kar sevinci yaşayamadı. Çok az sayıda vatandaş kar fotoğrafları paylaşırken, Görneç Köy Muhtarı Nevzat Akçagil ise bölgelerinde etkili olan kar yağışını sosyal medya hesabından duyurdu.

Görneç’ten kar fotoğrafları paylaşan Akçagil, “Heyecan ve sevinci de beraberinde getirdi” ifadelerini kullandı.

Bu arada Meteoroloji Dairesi, bugün, yarın ve cumartesi sabahları don olacağı uyarısında bulundu.

Kar yüksek yerlere yağdı

Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle kar yağışı oldu. Kar yağışı, Beşparmak Dağları boyunca Büyükkonuk, Balalan, Alevkayası, Görneç, Taşkent ve Kantara bölgeleri arasında etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle Ziyamet - Kaplıca anayolunun 13- 14 kilometreleri arasında, kuzey sahil yolunda Yudi Dağı, Büyükkonuk Karavan Alan Mevkiinde yoğun dolu yağışı nedeniyle yolda buzlanma meydana geldi.

Kaplıca kavşağı ile Büyükkonuk arasındaki yol bir süre trafik akışına kapatıldı. Yolda yapılan çalışma sonrası yol trafiğe yeniden açıldı.

Kar sevinci yaşanamadı

Ülkede kar yağışı ender görülen doğa olaylarından biriyken, vatandaşlar Coronavirüs kısıtlamaları nedeniyle kar yağışının keyfini çıkaramadı.

Geçmiş yıllarda kar yağdığında dağlık alanlara akın eden, kartopu oynayan, kardan adam yapan ve bol bol fotoğraf çektiren vatandaşlar, bu sevinçten mahrum kaldı. Çok az sayıda kişi sosyal medya hesaplarından kar fotoğraflarını paylaşabildi.

Muhtar Akçagil: Kar, heyecanı ve sevinci de beraberinde getirdi

Görneç Köy Muhtarı Nevzat Akçagil de, kar fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Akçagil, senenin ilk karının Görneç köyünün yüksek dağlık kesimlerine düştüğünü duyurdu. Akçagil'ın paylaşımı şöyle:

“Senenin ilk kar'ı Görneç köyümüzün yüksek dağlık kesimlerine düştü. Alevkaya bölgemizi de etkileyen kar, heyecanı ve sevinci de beraberinde getirdi.

Kar'ın bereketi ve bereketiniz bol olsun, gün aydın olsun.”

Üç gün don var

Meteoroloji Dairesi, bugün, yarın ve cumartesi sabahları yer yer don, bugün öğleye kadar fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

Daire’nin, 24 Şubat’a kadar olan hava tahminlerine göre; bugünden itibaren 3 gün sabahları yer yer don bekleniyor, hava genellikle parçalı bulutlu olacak, pazar yer yer yağmurlu, diğer günler az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde 12-15 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Buran: Fırtına bekleniyor

Meteoroloji Dairesi Müdürü İlker Buran, hafta boyunca yağış beklenmediğini, bugünden itibaren üç gün boyunca sabah saatlerinde hafif don olayı olacağını, sıcaklığın da tedricen artarak, 11-14 derece dolaylarında seyredeceğini ifade etti.

