Trodos ve Baf’a kar yağdı

Kuzey Kıbrıs’ta olduğu gibi Güney Kıbrıs’ta da soğuk hava etkili oldu.

Trodos ve Baf’a kar yağdı
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Bölgede hakim olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Trodos dağlarında görülmeye alışık olunan kar yağışlarının Baf’ın dağlık ve yarı-dağlık kesimlerinde de etkili olduğu bildirildi.
Rum haber kaynakları, Baf’ın dağlık ve yarı-dağlık kesimlerine, özellikle de Panayiya bölgesine ulaşan kar manzaralarını yansıtan video ve fotoğraflar yayımladı.
Bu arada Trodos’taki kar kalınlığının 14-15 santimetreye ulaştığı ve yağışın devam ettiği belirtildi.
Haberlerde, Yunanistan’da etkili olan hava sisteminin bölgeye ulaşmasının beklendiği de kaydedildi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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