Bölgede hakim olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Trodos dağlarında görülmeye alışık olunan kar yağışlarının Baf’ın dağlık ve yarı-dağlık kesimlerinde de etkili olduğu bildirildi.
Rum haber kaynakları, Baf’ın dağlık ve yarı-dağlık kesimlerine, özellikle de Panayiya bölgesine ulaşan kar manzaralarını yansıtan video ve fotoğraflar yayımladı.
Bu arada Trodos’taki kar kalınlığının 14-15 santimetreye ulaştığı ve yağışın devam ettiği belirtildi.
Haberlerde, Yunanistan’da etkili olan hava sisteminin bölgeye ulaşmasının beklendiği de kaydedildi.
Trodos ve Baf’a kar yağdı
Kuzey Kıbrıs’ta olduğu gibi Güney Kıbrıs’ta da soğuk hava etkili oldu.
Bölgede hakim olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Trodos dağlarında görülmeye alışık olunan kar yağışlarının Baf’ın dağlık ve yarı-dağlık kesimlerinde de etkili olduğu bildirildi.
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