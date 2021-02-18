Trodos ve Baf’a kar yağdı

Bölgede hakim olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Trodos dağlarında görülmeye alışık olunan kar yağışlarının Baf’ın dağlık ve yarı-dağlık kesimlerinde de etkili olduğu bildirildi.

Rum haber kaynakları, Baf’ın dağlık ve yarı-dağlık kesimlerine, özellikle de Panayiya bölgesine ulaşan kar manzaralarını yansıtan video ve fotoğraflar yayımladı.

Bu arada Trodos’taki kar kalınlığının 14-15 santimetreye ulaştığı ve yağışın devam ettiği belirtildi.

Haberlerde, Yunanistan’da etkili olan hava sisteminin bölgeye ulaşmasının beklendiği de kaydedildi.