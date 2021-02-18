‘Sürekli program yapıyorum’

Beyzade ÜNALMIŞ

Göçmenköy Teknik Direktörü Hakan Sermaye ortada bir takvim olduğunu, ancak net olmadığını söyledi. Her teknik direktör gibi kendisinin de kafasında bir plan olduğunu ifade eden Sermaye, sürekli şekilde tarihin olmayışı yanında; belirsizliğin sürmesinin yapılan plan ve programın da tutmayışına sebep olduğunu ifade etti.

Zor bir yıl olacak

En kısa sürede herkes gibi kendisinin de ligin başlamasını istediğini belirten Göçmenköy Teknik Direktörü Hakan Sermaye, fakat başlayacak olan sürecinin her haliyle çok zor bir süreç olacağını söyledi.

Birçok oyuncuda gerileme bile olacak

İşin en başında hazırlık döneminde fiziksel olduğu kadar, zihinsel hazırlanmanın da çok zor ve önemli olacağını düşündüğünü belirten Sermaye, belki de birçok oyuncuda büyük ölçüde gerileme bile olacağını söyledi.

Üç etaplı bir kamp dönemi olacak

Her sene 50-60 idman sayısı yanında 8-10 hazırlık maçı ile hazırlandıkları sezon gibi bir sezon olmayacağını söyleyen Hakan Sermaye, bu sayıların bu sezonda daha fazla olacağını ifade etti. İki etaplı kamp sayısının bu sezon 3 olacağını da aktaran Sermaye, yapacakları doğru plan ve programlar vasıtasıyla bu zor dönemi atlatacaklarına inandığını vurguladı.

Tüm planlamalar havada kalıyor

Sürecin belirsiz olmasına rağmen ve sürekli karar değişmesi ile birlikte yapılan bütün planların deyim yerindeyse havada kaldığını ifade eden Göçmenköy Teknik Direktörü Hakan Sermaye, sevindirici tarafın ise bu dönemde Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun aldığı doğru kararın olduğunu söyledi.

Futbolun sağlıklı başlamasını istiyoruz

Olası başlangıç durumunda içler acısı bir tablo ile karşı karşıya kalacakları bir süreç olacağını da hatırlatan Sermaye, en kısa sürede sağlıklı şekilde futbolun başlamasının en büyük isteği olduğunu sözlerine ekledi.