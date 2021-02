Lefkeliler endişeli

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu adına Dernek Başkanı Ahmet Hızlı, önceki gün bazı yerel gazetelerde, “CMC madeninin ekonomiye kazandırılması” yönünde ifadelerin kullanıldığı bazı toplantılar yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Gemikonağı’ndaki CMC maden şirketine ait bölgede atık madenlerin işletilmesi konusunun basında gündeme gelmesinin ardından hükümete madencilik faaliyetlerine destek verip vermediğini açıklama çağrısında bulundu. Hükümetin sessiz kalması halinde madencilik faaliyetlerine destek verdikleri yönünde bir izlenim yaratacağını ifade eden Dernek, hükümetin toplum sağlığını düşünüyorsa ‘biz halkın madencilik faaliyetleri ile zehirlenmesine, kanser olmasına müsaade etmeyeceğiz’ demesini beklediklerini söyledi. Hızlı, açıklamasında, “gazetelere yansıyan haberlerde ‘CMC Madenini neden işletmiyorsunuz, ekonomiye kazandırılmalı, Güney’de işletiliyor’ gibi sözlerin kullanıldığı bazı toplantıların gerçekleştiğini büyük bir üzüntü ile öğrendiklerini” ifade etti. Ahmet Hızlı, her ekonomik krizde CMC ve madenciliğin gündeme getirilmemesi gerektiğini, toplum sağlığının, ekonomiden önce gelmesi gerektiği görüşünü savunarak, “Sağlıklı bir toplum her zaman ekonomisini düzeltebilecek güce sahip olur” ifadesini kullandı. Hızlı şöyle devam etti: “Güney’de yapılan madencilik Skouritsa (Fugasa) bölge köylerini de zehirlemekle kalmayıp Lefke’yi de zehirlemeye devam etmektedir. Güney’deki hükümet bunu durduramıyorsa, kendi milletvekilleri ve bakanları içinde hatta ve hatta devlet dairelerindeki müdürleri ve memurları içerisinde birilerinin madencilikten rant sağlayarak halkın zehirlenmesine göz yumarak halkı zehirleyen madencilik faaliyetini devam ettiriyor diye, Güney’de madencilik var Kuzey’de de olsun diyenler toplum sağlığını ekonomiye satanlardır. Güney’de madencilik yapılıyorsa biz KKTC olarak oradaki yasal olmayan ve halkı zehirleyen her türlü madenciliğe de müdahale etmeliyiz. Kıbrıs küçük bir adadır. Kirli yatırımlar sadece yatırımın olduğu bölgeyi değil, tüm Kıbrıs’ı etkilemektedir.”

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021, 11:35