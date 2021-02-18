İki kişi aranıyor

Suna ERDEN

Narkotik polisi tarafından önceki gün Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda satışa hazır paketlenmiş 130 gram uyuşturucu madde bulundu, Suriye uyruklu 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Abdullah Ahmad gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılırken, satışa hazır 130 gram uyuşturucunun yanı sıra kokain kalıntısı da bulunduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında iki kişinin arandığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, operasyonun 16 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekiplerin Abdullah Ahmad’ın Lefkoşa’daki evinde arama yaptığını söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlının tasarrufunda bulunan naylonda satışa hazır, 15 ayrı pakete konulmuş toplam 130 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini kaydetti.

Kokain kalıntısı da bulundu

Polis, oturma odasında bulunan metal öğütücünün içerisinde bir, zanlının giymekte olduğu siyah montunun cebinde de bir toplam 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulduklarını söyledi.

Polis, yatak odasında yapılan aramada ise tabak içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan bir dolar bulduklarını açıkladı.

Polis, soruşturma kapsamında aranmakta olan 2 şahsın söz konusu olduğunu ve zanlının söz konusu uyuşturucu maddeleri kimlerden ve nasıl aldığının araştırılacağını ifade ederek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.