Çabucak geçer

Gönyeli’de bir kişiye az miktarda uyuşturucu madde verirken suçüstü tutuklanan, ayrıca Yeşilırmak’ta bulunan ikametgahının çevresinde ekili 13 kök hintkeneviri bitkisi bulunan sanık Sami Fehim hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 2 yıl hapse mahkum edildi. Sanığın sabıkasız oluşu ceza kararında etkili oldu.

Kararı okuyan yargıç, sanığın 6 Haziran 2023 tarihinde Gönyeli’de şüpheli olarak görüldüğünü ve durdurulmak istendiğini belirtti. Yargıç, sanığın polisi görünce araçtan inerek kaçmaya başladığını ve yaklaşık 500 metre sonra makul kuvvet kullanılarak yakalandığını söyledi.

Yargıç, sanığın kaçmaya çalışırken de yere attığı poşette 5 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Yargıç, sanığın Yeşilırmak’ta bulunan evinde arama yapıldığını, ikametgahının yaklaşık 100 metre ilerisinde özel yapılmış sera içerisinde 13 kök hintkeneviri bitkisi bulunarak emare alındığını anlattı. Yargıç, yapılan soruşturmada sanığın bir şahsa bir gram uyuşturucu sattığının da belirlendiğini açıkladı. Yargıç, sanığı, sunulan olgu ve emareler ışığında, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini belirtti.

Yargıç, sanığın mahkum olduğu suçların toplum sağlığını çok olumsuz etkileyen ve yaygın suçlardan olduğunu belirtti.

Yargıç, sanığın uyuşturucu satma suçunu işlemesini aleyhine, sabıkasız, evli ve üç çocuk babası oluşunu da lehine değerlendirdiklerini kaydetti. Sanığın hakkındaki tüm hususlara değinen yargıç, oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.