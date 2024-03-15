‘Çocuklarda davranış bozukluğu’

Merit Oteller Grubu sponsorluğunda Lapta Anaokulu Okul Aile Birliği 1. Eğitim Semineri Merit Royal Diamond Otel’de gerçekleşti. Seminerde öğretmen ve velilere “Okul öncesi çocuklarda davranış bozuklukları” ve “Ekran bağımlılığı” hakkında bilgi verildi.

Seminer Lapta Anaokulu Okul Müdürü Sait Coşaner’in açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasında Müdür Coşaner, düzenledikleri seminerin amacının, öğretmen ve velilere ekran bağımlığı ve okul öncesi çocuklarda davranış bozukluklarının neler olduğu yönünde bilgilendirme olduğunu söyledi.

Seminerde okullarda sıkça konuşulan ve rastlanan konular olan “Okul öncesi çocuklarda davranış bozuklukları” ve “Ekran bağımlılığı” konularında iki ayrı sunum gerçekleşti. Sunumlar Prof. Dr. Murat Tezer ve Doç. Dr. Meryem Karaaziz tarafından yapılırken, seminere okul öğretmenleri, okul velileri ile bölgedeki diğer okullardaki öğretmenler de katılım gösterdi.

