Geri adım atmıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmamaları için üzerlerinde uluslararası baskı olduğunu ancak bunları "püskürteceğini ve Refah'a gireceklerini" belirtti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, bir askeri birliğe yaptığı ziyarette Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, İsrail ordusunun Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmamaları için uluslararası baskıya maruz kaldıklarını belirterek, "İsrail ordusu Refah'ta savaşmaya devam etmeye hazırlanırken biz de bölgeye girmemizi ve işi tamamlamamızı engelleyen uluslararası baskıyla karşı karşıyayız. İsrail'in başbakanı olarak bu baskıları püskürteceğim, Refah'a gireceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail yönetimi, uzun zamandır yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacağını dile getiriyor.

Uluslararası kamuoyunda ise İsrail'den Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenlemesinin ağır sonuçları olacağı dile getirilerek bu adımı atmaması çağrıları yapılıyor.

Topu Hamas’a attı

Netanyahu, esir ailelerine güzel haber vermekten çok mutlu olacağını ancak şu ana kadar Hamas'tan gerçek bir yanıt alamadıkları için böyle bir müjdeyi veremediğini dile getirdi. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin temsilcileri, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Netanyahu, görüşme sırasında, şu ana kadar Hamas'tan esir takası anlaşmasına ilişkin gerçek bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Netanyahu, gerçekten değişen şeyin ise, hem hükümetin uyguladığı baskılar hem de esir ailelerinin yardımları sayesinde, ilk kez gördükleri, uzun zamandır aradığı ve gerçekleştirmeye çalıştığı "Katar'ın Hamas üzerindeki baskısı" olduğunu ifade etti.