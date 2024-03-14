Yetkili Maliye Bakanlığı

Teşkilatta 29 yılı fiili hizmet, 2 yılı mücahitlik süresi, 5 yılı da yıpranma payını doldurduktan sonra

yaşını beklemeden emekli olmak için Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) başvuran ancak talebi kabul edilmeyen polis memuru Sami Günözger, PGM’ye açmak istediği dava kabul edilmedi. Günözger’in maaş alacak şekilde emeklilik talebine PGM tarafından iletilen red yazının görüşülüp görüşülmeyeceğine dair gerçekleştirilen oturumda ara karar verildi.

Yüksek İdare Mahkemesi Yargıcı Günözger’in maaş alacak şekilde emeklilik talebine Polis Genel Müdürlüğü tarafından iletilen yazıyla ilgili açmak istediği davayı red ve iptal etti.

Yargıç, emekliliğe karar verecek merciinin PGM değil, Maliye Bakanlığı olduğunu belirtti.

Yargıç, davacının 36 yıl hizmetin ardından 6 Haziran 2021 tarihinde PGM’ye maaşını alacak şekilde emekli olmak için dilekçe verdiğini belirtti.

Yargıç, PGM’nin 12 Temmuz 2021 tarihinde davacıya yazılı cevap verdiğini söyledi.

Yargıç, PGM’nin Günözger’e emeklilik talebine karşın verdiği cevabın bilgilendirici mahiyette olduğunu, herhangi bir karar içermediğini, dolayısı ile davacının hukuki durumu üzerinde bir etkisi olmadığını söyledi.

Yargıç, “Davacı PGM’ye başvurdu. Ancak emekliye çıkınca maaşını alması yönündeki kararı verecek merci PGM değildir. Bu konunda yetkili Maliye Bakanlığıdır. PGM, davacının talebine yazılı olarak cevap vermiştir ve polis teşkilatı emeklilik yasası ile emeklilik yasasını aktarmıştır” dedi.

Yargıç, davacının PGM’nin emekliye çıkma talebini maliyeye iletmemesi yönünde ihmal davası da açamayacağını, çünkü dilekçesinde bu yönde bir talep olmadığını belirtti.