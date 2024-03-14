Başını belaya soktu

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’tan aldığı yarım kilo uyuşturucu maddeyi Kuzey Kıbrıs’a ithal etmeye çalışırken Metehan Sınır Kapısı’nda yakalanan 40 yaşındaki Lütfi Olkan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan teslim aldığı, 350 Euro karşılığında ülkeye ithal ettiği belirtildi.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı, güneyle sıkı bağlantısı olduğu ve kaçma ihtimali bulunduğu belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 1 Mart 2024 tarihinde saat 20.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından güneyden gelerek Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen Zanlı Lütfi Olkan’ın kullanımındaki UD 589 plakalı aracın durdurulduğunu söyledi. Polis, araç içerisinde yapılan aramada, 500 gram ağırlığında hintkeneviri ve 350 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı gün Güney Kıbrıs’tan bir şahıstan kuzeyde bir noktaya bırakmak için teslim aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının uyuşturucuyu güneydeki şahsın isteği üzerine kuzeyde belirlenen noktaya bırakmak için 350 euro aldığını açıkladı. Polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede aranan şahısla görüşmelerinin olduğunu belirlediklerini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ancak güneyle sıkı bağlantısı olduğunu ve neredeyse her gün giriş-çıkış yaptığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde bulunan miktarın fazla olduğunu, yargılanması halinde hapis cezası almasının büyük bir ihtimal olduğunu, bu nedenle yargılamadan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.