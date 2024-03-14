Polis göz açtırmadı

Abdullah SUİÇMEZ

Polis ekipleri önceki geceden dün sabaha kadar ülke genelinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde ülkede kaçak yaşayan yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı. Bir araçta plastik cop tespit edilirken, bir başka araçta ise 81 tane kaçak elektrik nargile ele geçirildi. Trafik kontrollerinde ise 552 sürücüye ceza yazıldı. Ülke genelini kapsayan denetimler 22.00.01.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, asayiş denetimler kapsamında, ülkede yasal statüsü olmadığı halde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tespit edildi. Bir araçta yapılan aramada plastik cop tespit edildi, sürücü tutuklandı. Ayrıca bir başka araçta da 81 adet kaçak elektronik nargile ele geçirildi. Araç sürücüsü gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklandı. Trafik denetimleri kapsamında ise toplam 2 bin 67 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 552 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 30 araç da trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları

311’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

70’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

7’si sigortasız araç kullanmak,

3’ü tehlikeli sürüş yapmak,

2’si trafik ışıklarına uymamak,

2’si kayıtsız araç kullanmak,

1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak,

115’i diğer trafik suçları.