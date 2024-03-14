Hüseyin’in uğursuz rakamı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucu 110 gram hintkeneviriyle bir gram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında Hüseyin Gazi tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şener, 12 Mart’ta, zanlının Yeniboğaziçi’nde bulunan evinde uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Zanlının, aynı tarihte aracıyla seyir halinde tespit edilerek alıkonulduğunu ve araçta yapılan arama sonucunda, motor kısmında, poşet içerisinde 10 gram hintkeneviri bulunduğunu anlatan polis, zanlının evinde yapılan arama sonucunda ise yatak odasında 10 farklı naylon poşette, 100 gram hintkeneviri ile bir gram kokain bulduklarını açıkladı.

Zanlının ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

