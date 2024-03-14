Yargının yükü ağır

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Berlin Bar’a giderek olay çıkaran, kısa süre önce Zahra Sokak’ta iki grup arasında yaşanan büyük kavgaya karışan Mehmet Haraç, Ahmet Hazırlar ve Veysel Deniz dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Teminat duruşmasında polis zanlıların yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Zanlıların avukatları ise soruşturmanın 3 günde bitebileceğini, dava dosyasının ise 20 günde hazırlanabileceğini ifade ederek, 3 aya itiraz etti.

Savunmanın bu itirazı üzerine davaya bakan yargıç, bir ayda 3 bini aşkın ceza davası dosyalandığını, mahkeme gündeminde görüşülmeyi bekleyen binlerce dava olduğunu belirtti. Yargıç, kaza mahkemesine yansıyan binlerce dosyaya tek bir hakimin baktığını kaydetti ve 20 günde dosya hazırlanmasının beklenmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kavgaya doymuyorlar

Zanlılar hakkındaki teminat duruşmasına çıkarılan Mehmet Haraç, Ahmet Hazırlar ve Veysel Deniz hakkındaki olguları aktaran polis, olayın 10 Mart 2024 tarihinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlıların saat 03.30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Berlin Disco önünde aralarında önceden yaşanan sorun ve kendilerini eğlence mekanına almadıkları gerekçesiyle, mekanın güvenlik görevlileriyle kavga ettiklerini söyledi. Polis, olay esnasında alkollü oldukları tespit edilen zanlıların güvenlik görevlilerini, “Burası kapanacak, bu iş daha bitmedi, burnunuzu kıracağız” diyerek, tehdit ettiklerini, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yarattıklarını açıkladı.

Zanlılar Mehmet Haraç ve Ahmet Hazırlar’ın olay yerinde suçüstü tutuklandıklarını kaydeden polis, olaya karışan Deniz’in ise aranan şahıs ilan edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı Deniz’in önceki gün tutuklandığını belirtti. Mehmet Haraç, Ahmet Hazırlar ve Veysel Deniz’in 22 Şubat 2024 tarihinde Zahra Sokakta meydana gelen kavgada da yer aldıklarını hatırlattı.

Askıda davaları var

Polis, Haraç ile Hazırlar’ın 28 Şubat’ta teminatla serbest bırakıldıklarını söyledi. Polis, hem Zahra Sokak’taki olayla hem de Berlin Bardaki olayla ilgili aranan Deniz’in ise önceki gün tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı Haraç’ın biri kanunsuz topluluk oluşturma, ikisi kavga, üçü ciddi darp suçlarından askıda 6 davası olduğunu söyledi.

Polis, zanlı Hazırlar’ın ciddi darptan sabıkası olduğunu, kanunsuz topluluk ve başka bir ciddi darp olayından da askıda davası bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlı Deniz’in sabıkası olmadığını ancak sarhoşluk, şiddet tehdidi, rahatsızlık verme ve kanunsuz topluluk suçundan teminata bağlanacağını belirtti.

Husumet sürüyor

Polis, Zahra Sokak’ta 22 Şubatta yaşanan kavganın diğer tarafında Berlin Bar güvenlik görevlilerinin olduğunu belirterek, ortada bir husumet olduğunu, zanlıların serbest kalması halinde olayların ardı arkasının kesilmeyeceğini söyledi.

Polis, zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmemelerini talep etti.

Savunma itiraz etti

Zanlıların avukatları ise şiddet tehdidi, sarhoşluk ve rahatsızlık verme suçlarının basit suçlar olduğunu, soruşturmanın 3 günde bitebileceğini, dava dosyasının ise 20 günde hazırlanabileceğini ifade ederek, 3 aya itiraz etti.

2 ay cezaevindeler

Kaza mahkemesi yargıcı, zanlıların askıda davaları bulunmasını, daha önce Zahra Sokak’taki olaya karışmalarını, kısa süre sonra tekrar husumetli oldukları şahıslara karşı suç işlemelerini dikkate alarak, 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

Bir ayda 3 bini aşkın dava dosyalandı

Yargıç, teminat kararında savunmanın 20 günde dava dosyası hazırlanabileceğine dair beyanına değinirken, ilginç rakamlar verdi.

Yargıç, 2024 yılı Ocak ayında kaza mahkemesinde 7 bin 63 dava olduğunu, Şubat ayında da bu rakama 3 bin 562 dava eklendiğini, belirtti.

Yargıç, cezaevinde Lefkoşa bölgesinde meydana gelen suçlardan dolayı hükümsüz tutuklu bulunan 70 kişinin de yargılanmayı beklediğini ifade etti. Bu ceza davalarına tek bir hakimin bakmak zorunda olduğunu kaydeden yargıç, 20 günde halen soruşturması bitmemiş bir meselenin dava dosyasının ikame edilmesinin beklenmemesi gerektiğini söyledi.