Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Aktunç, Sanayi Bölgesi’nde esnafın yaşadığı altyapı, otopark ve temizlik sorunlarına dikkat çekerek, Lefkoşa’ya çağdaş bir Sanayi Bölgesi kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Aktunç, ayrıca Lefkoşa, Hamitköy ve Haspolat’ın ulaşım ağını altyapısıyla birlikte yeniden ele alacaklarını belirterek, yeni yol bağlantıları ve kapsamlı trafik düzenlemelerine ilişkin projelerini açıkladı.

Sanayi Bölgesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Aktunç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, mesleği gereği yakından tanıdığı bölgenin sorunlarının yıllar içerisinde giderek ağırlaştığını ifade etti.

Üretim ve ekonomik gelişimin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Aktunç, altyapısı tamamlanmış, çevresi temiz, yolları düzenli ve otopark ihtiyacı karşılanmış çağdaş bir Sanayi Bölgesi hedeflediklerini ifade etti.

Aktunç, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ne gerçekleştirdiği ziyarette ise Lefkoşa’nın ulaşım sorunlarına yönelik projelerini paylaştı.

