Çalışma izni  iptal edildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir ay içerisinde 2 kadına cinsel saldırıda bulunan Veysel Kandilci, dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı. Zanlının çalışma izninin iptal edildiği ve ülkemizde yasal bağı kalmadığı açıklandı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Emin Özbilen, zanlının, 3 Şubat 2023 tarihinde, saat 23.50’de, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde genç bir kadının arkasından yaklaşarak, kalçasına dokunduğunu anımsattı. Özbilen, zanlının yine aynı bölgede 1 Mart 2023 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, başka bir kadına yaklaşıp, cinsel organına dokunarak cinsel saldırıda bulunduğunu hatırlattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Özbilen, zanlının, izninin, işyeri tarafından iptal edildiğini ve ülkemizde yasal statüsü kalmadığını açıkladı ve Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

