Çam kese böceği ormanlarımızın katili

Arkadaşım, iş kadını Dervişe Gazioğlu adeta feryat edercesine "Ülkemiz içerisinde bulunduğu en büyük sorunlarından biri bu, acil müdahale edilmeli, yangından beter " diye sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sonra sevgili Ziynet Şah mutlaka duyarlılık gösterilmesi hususunu hatırlatmıştı.

Bende Çam kese böceği konusunu bu haftaki sayfama taşımaya karar verdim.

Uzun zamandır gündemimde idi. Özellikle Kalkanlı ormanları yanmadan önce bu katil böceğin istilası altında idi. Şimdi Çam ağacının olduğu her yerde bu tırtıllar var.

Çam kese böceği nedir?

"Çam kese böceği yada bilinen diğer adı ile Çam kese tırtılı… Bahar aylarının başlaması ile özellikle çam ağacı olan park, bahçe ve ormanlarda sıkça gördüğümüz, birbiri ardında uzun bir sıra halinde gezen Çam kese tırtıllarının aslında zararlı bir tür" diye başlıyor vetart sitesi

Hiç unutmam, 2017 yılında Turizm ve Çevre Bakanlığında bu Çam kese böceği ilaçlaması için ayrılan bütçeye o dönem belli bir kesim "ne gerek var, başka işiniz mi kalmadı? " şeklinde acımasızca eleştirmişti. Halbuki o dönemde bu tehlikenin ulaşabileceği noktaları hesap etmiş ve acilen tedbir alınması hususunda uyarılar yapmıştık.

Üzerinden yaklaşık beş altı yıl geçti ve bugün gelinen seviye nerede ise çam kese böceğinde "kırmızı alarm" Ormanlar resmen kuruyor ...

Vetart sitesindeki yazının devamında deniyor ki konunun uzmanı olmadığım için noktası virgülüne dokunmadan aktarayım: "Çam ağaçları üzerinde beyaz pamuksu keseler oluşturan çam kese böceklerinin yaşam döngüsü birkaç evreden oluşuyor. Yaz aylarının sonlarına doğru yumurtadan çıkan tırtıllar soğuklar başlamadan kışı geçirecekleri keselerini örmeye başlarlar. Ekim – Şubat arasında kese içerisinde gelişmeye devam eden çam kese tırtılları Şubat ayı sonrasında, havalarında biraz ısınması ve baharın gelmesi ile çam ağaçlarındaki keselerinden çıkarlar ve toprağın altına doğru yola çıkarlar. Bu yolculuk Şubat – Mayıs ayları arasında devam eder.

Çam kese böcekleri güneşi pek sevmezler. Gece yada kapalı havalarda gündüz beslenmek için yuvalarından çıkarlar. Çok soğuk havalardan da hoşlanmazlar. 6 derecenin altındaki soğuk havalarda da kendisini görmemiz pek mümkün olmaz. Bu sebeplerle daha önce bahsettiğimiz gibi havaların ısınmaya başladığı ve bol bol yağmur yağan bahar aylarında bu tırtılları çok fazla görmeye başlıyoruz. Özellikle İstanbul ve diğer batı illerde, Çam ağaçlarının olduğu alanlarda çoğalıyorlar."

Peki nasıl önlem almalıyız

Çam kese böcekleri bir ağaca zarar vermesini önlemek için keseler fark edildiğinde daldan kesilerek alınmaları bir çözüm yolu olabilir.

Ağaca verdiği zarar birkaç yılı almaktadır. Üst Üste birkaç yıl boyunca bu böceğin istilasına uğrar ve tahrip edilirse ağacın gelişiminde gerileme, dallarında kurumalar görülmeye başlar. Uzun yıllar sürmesi halinde ağaç kaybedilebilir.

O kadar çok ada geneline yayıldı ki artık teker teker ağaçlara müdahale imkansız hale gelmiştir. Bu yüzden en akıllıca ve etkin yöntem havadan ilaçlama yöntemidir.

Türkiye'den bu hususta acilen yardım istenmeli ve bu ilaçlamalar yapılmalıdır. Araştırdım, bu ilaçlamalar için yaklaşık 20 Milyon TL yani ( 1 Milyon Euro) ya ihtiyaç var ve bu bütçede devlet kasasında yok. Gerçekten de tirajı komik.

Buradan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bir çağrı "Örtülü ödenek ve Cumhurbaşkanlığı Bütçesinden bu ilaçlama için finans sağlayın lütfen. Hem belki halkımız için vatan için, gelecek nesiller için büyük bir adım atmış olursunuz… Ne dersiniz?

Turizm için yemyeşil bir ülke mi? Kurumuş ormanlar mı?

Turizm Hayattır…