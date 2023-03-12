GENÇ VİZYON - Cemre AKAR

Gülçin İncirli sadece mesleki alanda değil, sosyal faaliyetleri ve cana yakın kişiliğiyle tanınan bir eczacıdır.

Uzun yıllar Güzelyurt’ta faaliyet gösterdikten sonra eczanesini Lefkoşa’ya taşıyan Gülçin İncirli,Genç Vizyon’a konuk oldu ve sorularımızı yanıtladı.

Edindiği tecrübeleri Diyalog okurlarıyla paylaşan İncirli “En iyi ilaç sevgidir” diyerek, sevgi ile yapılan her işin başarı getirdiğini söyledi.

Soru: Öncelikle sizi daha yakından tanımak isteyen okurlarımız için Gülçin İncirli hakkında daha çok bilgi edinebilir miyiz?

Yanıt: 18 şubat 1976 Lefkoşa doğumlu olup ilk, orta ve lise öğrenimimi Güzelyurtta tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazanıp oradaki öğrenimimi de bitirdikten sonra doğduğum yer olan Kıbrıs’a geri dönüp sağlık sektöründe eczacılık görevimi yapmaya başladım.

Soru: Uzun süre Güzelyurt bölgesinde hizmet verdikten sonra Lefkoşa’ya taşındınız. Bize biraz bu süreci anlatır mısınız?



Yanıt: Eczanemi ailemle beraber yaşadığım ve büyüdüğüm yer olan Güzelyurt’ta açma kararı aldıktan sonra , sağlık sektöründe Güzelyurt’ta 7’den 70’e tüm danışanlarıma güzel hizmetler vermek için elimden geleni yaptığıma inanıyorum.

15 yıllık bir Güzelyurt geçmişinden sonra eczanemi başkent Lefkoşa’ya taşıma kararı aldım. Eczacılık son yıllarda farklı birçok alanda çok hızlı şekilde gelişen bir sektör ve ben bu sektörde, danışanlarıma ve tüm halkımıza daha fazla ürün seçeneği ile birçok alanda hizmet verebilmek adına bu kararı aldım.

Soru: Lefkoşa’nın gözde bir noktasında çok değerli bir yatırımla bölgeye renk kattınız. Verdiğiniz hizmetleri bize anlatır mısınız?

Yanıt: Öncelikle bu sektöre girdiğim ve hizmet verdiğim sürece inandığım ve çok sevdiğim bir cümle var ki onu da siz çok değerli okuyucularla paylaşmak istiyorum: Sevgi ile yaptığımız her işte herzaman başarılı olunabileceğine inanan birisiyim. Eczanemizde ilaç hizmeti dışında tüm dermokozmetik markaları, tüm vitamin, mineral ve besin takviyeleri,anne ve bebek ürünleri,kişisel bakım ile ilgili tüm ürünler,güzelliğe dair tüm makeup ürünleri ve daha birçok şey mevcut. Ayrıca eczanemizde bayan, erkek herkesin ücretsiz bir şekilde yararlanabileceği, profesyonel uzmanlar tarafından cilt bakım cihazları ile gerçekleştirilen cilt analiz ve uygulamaları, saç analiz ve bakımları, markaların ürün tadım günleri, ücretsiz makeup uygulamaları gibi daha birçok etkinlikler düzenlenmekte…

İlaç eksikliği önemli bir sorun

Soru: Eczanelerin en büyük sıkıntısı ülkeye gelemeyen ilaçlar. Bu konuda neler aktarabilirsiniz?

Yanıt: Hammadde yetersizliği başta olmak üzere üretim zincirlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle uluslararası piyasalarda da ilaç kıtlığı yaşanıyor.

Dünyada ve KKTC’nin ilaç tedariki yaptığı Türkiye’de yaşanan ilaç eksikliği sorunu ülkemizi derinden etkiliyor. İnsan sağlığının en önemli konusu olan ilaç tedarikinin ülkemizde ve dünyada bir an önce çözüm bulmasını diliyorum.

Soru: Eczanenizde verdiğiniz sağlık ve güzellik hizmetlerinden de bahsedebilir misiniz?

Yanıt: Eczanemizde sağlık sektörüne ait ilaç bölümümüzde her konuda eksiksiz hizmet vermekteyiz. Güzellik bölümü için de, eczanemizin üst katını danışanlarımıza özel bakım yeri yaptık. tüm cilt analiz ve bakımları ,saç analiz ve bakımları,ürünlerin tadım günleri,makyaj günleri ve daha bunun gibi daha birçok ücretsiz hizmetimiz bulunmaktadır.

Güneşe karşı korunmalıyız

Soru: Malum ülkemizde yaz uzun ve oldukça sıcak. Yaz mevsimine hazırlanırken sağlık ve güzellik için ne gibi ipuçları verebilir siniz?

Yanıt: Ada ülkesi olduğumuz ve Akdeniz iklimine sahip bir coğrafyada yaşadığımız için yılın büyük bir bölümü güneşli geçiyor. Güneşten oluşan zararlı etkileri de 10 danışanımın 9 unda ne yazıkki görüyorum.Bunun için sadece yazın değil kışın da güneş koruyucularımızı asla yanımızdan ayırmamamız lazım. Buna hem sağlığımız hem de güzelliğimiz için dikkat etmeliyiz.bunun dışında yaşımıza uygun vucudumuzda eksik olan besin takviyelerini (vitamin /mineral) kullanmamız çok önemli.

Yine vücudumuzun ve cildimizin ihtiyacı olan kremleri de eczacınıza danışarak doğru şekilde kullanmanın çok önemli olduğunu da belirtmek isterim..

insanın yapabileceğin en önemli yatırım önce kendisine yapacağı yatırımdır. kendi sağlığına ve bedenine yapacağı yatırımlarla hayata bakış açısı ve motivesi herzaman daha iyi olur diye düşünüyorum.

Soru: Gençler, bilhassa yoğun tempoda çalışan yetişkinler daha çok hangi vitaminlere yöneliyor?

Yanıt: Gençlere bilhassa yoğun tempoda çalışan yetişkinlere aslında herkese tavsiyem, her yıl düzenli kontollerini yapmaları ve çıkan sonuçlara göre de doğru vitamin ve mineral takviyelerini kullanmalarıdır.

Bedenimiz sahip olduğumuz en değerli varlığımızdır …Ve ondan daha değerli hiçbirşey yoktur. o yüzden tüm danışanlarıma söylediğim ilk şey bedeninize sevgi ile hep iyi bakmaları.