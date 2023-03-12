Israrı sürüyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis AB’nin Kıbrıs sorununda inisiyatifler alacak bir yetkili atamak suretiyle daha aktif, “BM çerçevesi içerisinde” rol almasındaki ısrarını yineledi.

Atina’yı ziyaret etmeye hazırlanan Hristodulidis ERT’ye verdiği söyleşide istedikleri çözümün iki bölgeli iki toplumlu federasyon olduğunu, bu nedenle başka hiçbir çözüm şeklinin kendileri için tartışma konusu olmadığını söyledi.

Alithia’nın “Kıbrıs Sorununun Çözümü Mutlak Öncelik” başlığıyla aktardığı söyleşide Hristodulidis birinci önceliklerinin Kıbrıs sorununun çözümü için bir AB inisiyatifi geliştirilmesi olduğunu, bu nedenle çabalarını AB tarafından Kıbrıs sorununda inisiyatifler alacak bir yetkili atanmasına yoğunlaştırdıklarını belirtti.

“Bütün müdahillerin, çözümden ortaya çıkacak menfaatleri anlamasını sağlayacak teşviklere sahip olduğunu” öne sürdüğü AB’nin, prosedüre aktif müdahil olmasının Kıbrıs sorununun içeriğini “olumlu etkileyebileceğini” savunan Hristodulidis 23 Mart’taki AB zirvesinden başlayarak önümüzdeki dönemde bu konuya odaklanacağını anlattı.

Hristodulidis “AB’nin böyle bir çabaya müdahil olması, jeopolitik rolünü yükseltmesi ve Rusya’ya enerji bağımlılığından kurtulma hedefi açısından AB’nin kendisine de menfaat sağlayacak” dedi. Uzmanların, Doğu Akdeniz doğal gaz koridorunun AB’nin önümüzdeki 25 yıllık enerji ihtiyacının önemli bölümünü karşılayabileceğini değerlendirdiğini hatırlatarak “herkesin kazanacağı bir şey var” dedi.

Sepete Kıbrıs sorunu da girmeli

Türkiye-AB ilişkilerine değinirken “üyelik süreci kopmuş olmasına rağmen Ankara ile Brüksel arasında Gümrük Birliği vb gibi açık meseleler var” diyen Hristodulidis Türkiye-Avrupa ilişkileri sepetine Kıbrıs sorununun da girmesinin mümkün olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kıbrıs’ toplumunu Kıbrıs sorununun çözümünün şart olduğuna, sorun çözülmezse fiili durumun daha kötü olabileceğine ikna edilmesi önemli. Geçen her gün çözüm perspektifi uzaklaşıyor. Türk seçimlerinden önce müzakerelerin yeniden başlaması için aktif inisiyatifler alınmalı.”

ERT’nin, NATO üyeliği perspektifiyle ilgili sorusuna karşılık Hristodulidis, “şu anda böyle bir şey masaya konulamaz, keza -İsveç’in Kuzey Atlantik Paktı’na katılımındaki tavrına bakıldığında- böyle bir şey Türkiye’nin rolünü daha da güçlendirir. Ancak Kıbrıs’ın yönelimi net ve istikrarlı şekilde Avrupa ve Batı’dır. Lefkoşa AB’nin savunma kolunu güçlendirme inisiyatiflerine aktif katılmak arzusundadır.” ifadelerini kullandı.

“Weber Hristodulidis’in tezine katıldı”

Aynı gazete Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber’in, Hristodulidis’in, AB’nin Kıbrıs sorununa aktif müdahil olması tezine katıldığını ve Hristodulidis’in, bu tezini Avrupa Halk Partisi toplantısında anlatmasını kabul ettiğini haber verdi.

Gazete Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak Hristodulidis’in Cuma sabahı Weber ile telefon görüşmesi yaptığını yazdı. AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif müdahiliyetinin ele alındığı telefon görüşmesinde, Weber’in Hristodulidis’i 23 Mart’taki Avrupa Zirvesi’nden önce gerçekleşecek Avrupa Halk Partisi toplantısına davet ettiği kaydedildi.