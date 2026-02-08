Çalışmalar sürüyor

Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Yenikent bölgesinde yer alan Gülderen Sokak’ta (Mr. Pound arkası) altyapı, yol ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Belediye ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kanalizasyon hattı, yağmur suyu drenaj hattı ile telefon ve elektrik altyapısı yenileniyor.

Başkan Amcaoğlu, altyapı çalışmalarının tamamlanan bölümlerinde kaldırım ve üstyapı düzenlemele-rinin planlama doğrultusunda etaplar halinde hayata geçirildiğini belirtti. Bu düzenlemelerin sokakla-rın hem kullanımını kolaylaştırmayı hem de estetik görünümünü artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Amcaoğlu, çalışmalarıyla birlikte Yağmur Sokak (Concorde Otel önü) çevresindeki trafik ve otopark düzeninin de rahatlatılmasının amaçlandığını kaydetti. Başkan, kent genelinde yıllardır bekleyen altya-pı ve çevre sorunlarının, vatandaşların geri bildirimleri ve duyarlılığıyla birlikte öncelikli olarak ele alın-dığını ifade etti.

Belediye olarak planlı ve kalıcı adımlar atan bir anlayışla hareket ettiklerini söyleyen Amcaoğlu, “Ama-cımız, Gönyeli–Alayköy’ün tüm bölgelerinde vatandaşlarımızın güvenle ve konforla kullanabileceği yollar ve altyapı sistemleri oluşturmak. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ve her etapta kaliteyi öncelikli tutuyoruz” dedi.

