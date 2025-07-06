İki Afrikalı tutuklandı

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Karkas Operasyonunda Abdulrahman Mohammed Shirmeet’in (E-25) tasarrufunda yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Shirmeet’in ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Abdulrahman Othman (E-23) tutuklandı. Zanlılar dün sabah mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındı.

Polis, 4 Temmuz 2025 tarihinde Ortaköy’e bir konuma uyuşturucu paketi bırakıldığına dair bilgi aldıklarını ve pusu görevine başladıklarını söyledi.

Polis, aynı gün iki zanlının araçla olay yerine araçla geldiğini, Shirmeet’in paketi alması üzerine harekete geçtiklerini belirtti.

Polis, her iki zanlının olay yerinde tutuklandığını, paketin emare alındığını aktardı. Polis memuru, paketin içerisinde 500 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti.

Polis, uyuşturucu paketini olay yerine başka bir şahsın bıraktığını, o kişinin tespit edilmesi için araştırma yapılacağını açıkladı.

Polis memuru, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.