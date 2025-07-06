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İki Afrikalı tutuklandı

Polisin Lefkoşa’da gerçekleştirdiği ‘Karkas Operasyonunda’ yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi

İki Afrikalı tutuklandı
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Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Karkas Operasyonunda Abdulrahman Mohammed Shirmeet’in (E-25) tasarrufunda yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Shirmeet’in ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Abdulrahman Othman (E-23) tutuklandı. Zanlılar dün sabah mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındı.
Polis,  4 Temmuz 2025 tarihinde Ortaköy’e bir konuma uyuşturucu paketi bırakıldığına dair bilgi aldıklarını ve pusu görevine başladıklarını söyledi.  
Polis, aynı gün iki zanlının araçla olay yerine araçla geldiğini, Shirmeet’in paketi alması üzerine harekete geçtiklerini belirtti.
 Polis,  her iki zanlının olay yerinde tutuklandığını, paketin emare alındığını aktardı. Polis memuru, paketin içerisinde 500 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde tespit edildiğini söyledi. 
Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti. 
Polis, uyuşturucu paketini olay yerine başka bir şahsın bıraktığını,  o kişinin tespit edilmesi için araştırma yapılacağını açıkladı.
 Polis memuru, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.
Mahkeme talebi onayladı.  

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YORUMLAR
Vatandaş
Vatandaş - 6 saat Önce

Halk canını yesin,çalışıp çabalasın,çoluk çocuğunun rızkından kessin vergi versin; bu çakmak hasan kibrit hüseyin satılmış hükümet de afrkalısını pakistanlısını türkmenistanlısını hapisanelerde klimalı hücrelerde yedirsin içirsin...Allah bin belanızı versin be köpekler..Neden bu pislikleri ülkeye sokuyorsunuz? Adamlarınız araba satsın diyemi,yoksa adamlarınız daire satsın diyemi..Dursun denen bal yapmaz arı da bakanım diye yayılsın koltukta otursun kapsın her ay 378 bin 414 türk lirasını zehiri zıkkımı olsun...

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 6 saat Önce

Tutuklanan Afrikalıları kasası boş KKTCnin Bakanlarınfan maaşları kesilip de Afrika’ya neden İhraç Edemiyorlar acaba ? KKTCye doldurduğumuz Afrikalılarla Ceza Evlerimizi ve Yurtlarımızı Doldurduk onları Afrika’ya gönderebilecek KKTCnin Maddi Siyasi ve Diplomatik gücü var mı acaba ? Kesin maaşlarda ve Gönderin !

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