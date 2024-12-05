Şikayetçi yok

Lefkoşa’da evinin önünde araçta oturduğu gerekçesiyle Y.E.B.’nin (E-20) boğazını sıkarak darp eden, bıçakla sol kolundan hafif şekilde yaralayan İbrahim Yağmur hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı “yaralama, kanunsuz bıçak taşımak, sarhoşluk ve rahatsızlık” suçlarından teminata bağlanmak üzere Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkında yaralanan şahsın şikayetçi olmadığı belirtildi.

Polis, olayın 1 Aralık 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Müftü Hilmi Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının alkollü olduğu bir esnada, evinin önünde araçta oturduğu gerekçesiyle Y.E.B’ye hitaben yüksek sesle “hayırdır” diyerek bağırdığını açıkladı. Polis, akabinde zanlının Y.E.B’nin boğazını sıkıp darp ettikten sonra, üzerindeki bıçakla, 20 yaşındaki gencin kolunu iki ayrı yerden yaraladığını söyledi.

Polis, Y.E.B’nin aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisteki tedavisine müteakip taburcu edildiğini ve tehlikesi bulunmadığını mahkeme aktardı.

Polis, tespit edilerek tutuklanan zanlı İbrahim Yağmur’dan izahat istendiğinde gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, 3 günde tanık ifadeleri alındığını, birçok kamera görüntüsü incelendiğini ancak olay anını gösteren görüntü tespit edilemediğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 25 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 350’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

