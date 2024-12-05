Geçişler rahatlamalı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey ile güney arasında geçişlerde yaşanan sıkıntıların ortadan kalkması için yeni sınır kapılarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Arasta esnafı, yetkililerin bu konuda adım atmasını istedi. Kapıların ekonomiye katkısı olduğunu belirten esnaf, hem yaşanan yoğunluğun önlenmesi hem de yeni kapıların açılması için yetkililerin adım atması gerektiğini belirtti. Ekonominin güneye kaydığını ifade eden esnaf, kuzeyi ucuzlatırlarsa halkın Rum kesimine gitmeyeceğini de kaydetti.

Ne dediler?..

Özkay Ertayfur

“Yeni sınır kapıları açılsın istiyoruz. Yeni sınır kapılarının açılmamasını isteyenler bu ülke esnafının batmasını isteyenlerdir. Ne kadar sınır kapısı açılırsa o kadar insan buraya gelir ve herkes iş yapar. Bunların korkuları bizim insanımızın güneyden alışveriş yapmasıdır. İnsanlar tabi ki de gidecek çünkü kuzeyde fiyatlar çok yükseldi. Düşürebilirler mi fiyatları? Kuzeyde patates 100, güneyde 60 liradır, tabi ki insanlar gidecektir. Piyasayı denetlesinler ucuzlatsınlar insanlar da güneye gitmesin. Sınır kapıları kapanırsa bütün esnaf zarar görecek çok sayıda dükkan kapanacaktır. Rum 10 Euro’ya aldığını 8 Euro’ya satarak rekabet yapıyorsa buradaki esnafı da desteklemeleri ve fiyatları düşürmeleri gerekiyor. Kuzeyin fiyatları güneyi geçtiği için kimse buradan gelip alışveriş yapmaya tenezzül etmiyor.”

Hatice Özerlat

“Daha fazla sınır kapısının açılmasını istiyoruz. Çünkü bu sınır kapıları artık eziyete dönüştü. Ben de geçmek istiyorum ancak uzun süre beklemek gerekiyor. Güneyden gelen müşterilerimiz kapılardaki yoğunluğa değinerek şikayetçi oluyor. Bu halka her iki topluma da yazık ediyorlar. Lefkoşa’da araçlı geçişler için bir kapının daha açılması gerekiyor. Bizim insanlarımız güneye Rumlar da kuzeye geçmek istiyor ve neden bu kadar eziyet çektiriyorlar anlamadım. Kapılar kapanırsa bütün işlerimiz biter, satışlarımız durur. Bu noktada yetkililerden beklentimiz birçok noktadan daha geçiş kapılarının açılması için çalışmalarıdır.”

Samet Kölgesiz

“Biz yıllardan beridir daha fazla kapı açılması ve en sonunda da kapıya ihtiyaç duyulmaması için söylemlerde bulunduk. Aslında daha fazla kapı açılsa ilk önce karşı çıkanlar geçecektir. Mevcut sınır kapılarının kapatılması halinde çok sayıda esnaf kapanır. Arasta Asmaaltı bölgeleri tamamen gettoya döner. Bu dönüşümle birlikte de esnaf değil daha çok insanlar mağdur olacaktır. Sınır kapıları ile ilgili beklentimiz geçişleri kolaylaştırmaları ve daha fazla sınır kapısının açılması için çalışmalarıdır. Kapıları açanlar tarihe geçecektir ancak bu şekilde tutanlar unutulacaktır.”

Ahmet Cabacaba

“Bir kapı daha açılırsa Türkler güneye daha fazla gidecektir. Rum yönetimi Rumlara kuzeyden yaptıkları alışverişlerle ilgili ambargo uygularken bizim insanımız oraya gidip rahatça alışveriş yapıyorlar. Bu kadar sıkışıklığı güneye geçmek isteyen Türkler oluşturuyor. Bütün ekonomi güneye kayarsa buradaki hükümet nasıl vergi toplayacak? Hükümet de haklı vatandaş da haklı. Sınır kapıları şu anki haliyle kapatılırsa kaybeden Rumlar olacaktır çünkü güneyden Türkler çok daha fazla alışveriş yapıyor.”

Bünyamin Yüksekbaş

“Daha fazla sınır kapısının açılmasından ziyade keşke bütün sınırlar kaldırılsa. Sınırlar bana göre bir utanç duvarıdır. Daha fazla kapı açılırsa insanlar daha fazla bir birleri ile görüşecek kaynaşacaktır. Bence Dışişleri Bakanı veya kim kapıların açılmaması yönünde telkinde bulunuyorsa büyük bir gaflet ve yanılgı içerisindedir. Sınır kapıları insanları rahatlatacaktır. Mevcut kapıların kapanması halinde hem insanlar bir birinden ayrışacak hem de ekonomik olarak sıkıntılar yaşayacağız o nedenle politik düşünceler dışında bütün sınırlar kaldırılmalıdır.”