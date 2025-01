Çanlar çalıyor

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta son yıllarda alkol kaynaklı şiddet olayları ve meydana gelen trafik kazalarının yanı sıra uyuşturucu vakalarındaki artış vatandaşı ürkütüyor. Gençler arasında alkol ve uyuşturucu kullanımının yaygın olduğunu söyleyen vatandaşlar ‘birçok kişinin bataklığa saplandığını’ ifade ediyor. Ortaokul çocuklarının dahi sigara ve alkol kullandığını belirten vatandaşlar, etkili önlemler alınması gerektiğini belirtiyor.

Çocuklarının alkole ve uyuşturucuya alışmasından korktuklarını dile getiren vatandaşlar, toplum yapısının değiştiğini, yabancı sayısının artmasıyla birlikte uyuşturucu vakalarının tırmandığını ifade etti. Diyalog medyaya konuşan vatandaşlardan Şefika Recep, oğlunun alkol bağımlısı olduğunu ifade ederek “Tedavi oldu ama yine başladı, çok çaresizim” dedi.

Şefika Recep

“Gençler uyuşturucu ve alkol batağına girdi ve devletin bu noktada gençlere sahip çıkması gerekiyor. Bu tür olayları duyduğumuz zaman çok üzülüyoruz. Benim oğlum da alkol bağımlısı ve ne yapacağımı bilemiyorum. Oğluma çok nasihat ediyorum hatta Pembe Köşk’te 3 ay tedavi de gördü ancak yine başladı. Nereye gideceğimi şaşırdım ve ciğerim parçalanıyor. Gece gündüz uykularım yok yüreğimde ateş yanıyor.”

Nehire Tuzluca

“Gençlerde alkol ve uyuşturucu kullanımı ve buna bağlı olarak şiddet olaylarının artması tamamen bilinçsizlik diye düşünüyorum. Nüfusun artışı ile de alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunu bilen biri bilerek hem kendini hem de etrafındakini zehirlemesi hatta bu kadar okumuşluk çağında bana pek mantıklı gelmiyor. Alkole de bağlı olarak işlenen suçlar artıyor ve üzülüyoruz. Devletin bu noktada daha fazla denetimlerini arttırması gerekiyor hatta ortaokul ve lise öğrencilerine kadar denetleme yerlerini genişletmeleri gerekiyor. Bu konuda gerekli önlemleri almalarını istiyoruz.”

Yılmaz Rençbereli

“Gençlerde artan uyuşturucu ve alkol kullanımından ortaya çıkan şiddet her geçen gün artıyor ve bunun önüne kimse geçemiyor. Yetkililerin bu konuda çalışmalar yaparak gerek eğitim gerek denetimle bu sorunları çözmeleri gerekiyor. Bu tür olayları duyduğum zaman şu anki nesle gençlere üzülüyorum. İleriki senelerde çok çok daha kötü olacaktır. Eski Kıbrıs’ta yaşam çok daha farklıydı şimdiye baktığımızda ise daha kötü olacağını ve kimsenin önleyemeyeceğini görebiliyoruz.”

Behsat Behsatoğlu

“Gençlerde uyuşturucu ve alkol kullanımına bağlı olarak şiddet olaylarının artması denetim eksikliğinden kaynaklıdır diye düşünüyorum. Devletin daha fazla önlem alması ve bu işe eğitimden başlayacak çalışmalar yapmaları gerektiğine inanıyorum. Bu tür olayları duyduğum zaman üzülüyorum. Benim de çocuklarım var ve onlardan yana endişe taşıyorum.”

Kasım Özrençberoğlu

“Gençlerde uyuşturucu ve alkol kullanımına bağlı olarak şiddet olayları artıyor ve bu bizi üzüyor. Ortaokul çocuklarına kadar indi ve bu kötü bir durumdur. Hep devlet diyoruz ancak ailelerden de iş bitiyor ancak ailelere de çocukların saygısı artık kalmadı. Gidişatımız çok kötü.”

Mehmet Şarman

“Gençlerin uyuşturucu ve alkol kullanımı ve beraberine gelen şiddet olaylarındaki artışın nedeni aile, devlet ilgisizliği ve çevredeki diğer her şey bu işe etken olabilir. Herkes çocuğunu daha iyi tanımaya çalışsın ve devlet de ailelere yardımcı olsun. Bu tür haberleri duyduğumuz zaman üzülüyoruz. Alkol, sürat ve telefon nedeniyle kazalar da oluyor. Denetimler yapılıyor ancak bence daha fazla caydırıcılık olması adına trafik ışıklarına güneyde olduğu gibi kameralar ve daha sıkı etkin denetimlerler bu tür olayların önüne geçmiş olunur.”

Emine Sayar

“Gençlerin şu anki durumuna gerçekten üzülüyorum. Aileler çocuklarını daha fazla korumalıdır. Sokaklar çok değişti ülke çok sıkıntılı bir duruma girdi. Alkol kullanılan yerlerin 24.00’ten sonra kapanması veya başka çözümler bulunmalıdır çünkü gençlerimize yazık oluyor. İçip içip yollara çıkıyorlar ve ölüm haberleri geliyor ayrıca benim de 18 yaşında gencim var ve endişe yaşıyorum. Biz çocuğumuza çok nasihat eder eve erken dönmesini isteriz. Herkesin de çocuklarına sahip çıkması ile bu işlerin azalabileceğini tabi aileler bunu yaparken ülkeyi yönetenlerin de ailelere yardımcı olacak çalışmalar ve denetimler yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum.”

Fikri Kaynak

“Gençlerde uyuşturucu ve alkol bağlantılı şiddet olayları da artıyor. Maalesef ki bu ülke çok değişik ülkelerden göç alıyor ve toplumda yozlaşmışlık hat safhada. Bu duruma çok üzülüyoruz ve çocuklarımızın geleceğinden yana endişelerimiz vardır. Yetkililerden beklentimiz çok. Hem ekonomik anlamda hem de bu tür olayların azalmasını sağlayacak çalışmalar yapmaları noktasında beklentilerimiz vardır.”

Mustafa Taşkın

“Uyuşturucu meselesi bu ülkeye dışarıdan gelen yabancıların çoğunlukla karıştığı olaylardır. Gelecek nesiller için endişeleniyoruz. Bu tür haberleri duyup gördüğümüzde üzülüyoruz. Bu olayın azalması ve önlenebilmesi için tedbirler alınması gerekiyor. Bu noktada da yetkililere görevler düşüyor. Ülkeye giriş çıkışların daha sıkı denetlenmesi ve bu suça karışan yabancıların ülkeden gönderilmesi gerekiyor.”

Özden Selenge

“Polisin ele geçirdiği uyuşturucu miktarındaki artış yüreklerimizde acı oluyor. Küçük küçük insanlar uyuşturucu batağında. Bu uyuşturucular bu ülkeye nasıl giriyor anlayamıyorum. Denetleme ile bu olayların önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Bir gece Lefkoşa’da arabamızın üzerine 16-17 yaşlarında iki tane genç düşmüştü ve belli ki uyuşturucu kullanmışlardı. Bizim görmediğimiz yerlerde kim bilir kaç gencimiz bu bataklık içerisinde perişan oluyor. Giriş çıkışlar daha sıkı denetim altına alınarak bu sorunu çözebilirler diye düşünüyorum. Eğitimcilere ve anne babalara da bu günlerde çok daha büyük görevler düşüyor. Sokaklar eskiden oyun alanlarıydı ancak şu an artık sokaklar büyük sorun sokaklar büyük tehlike…”

Tahsin Aydın

“Çok küçük bir adada yaşıyoruz ve sınırların daha güvenli olması gerekirken sınırlarda bu işi engellemek gerekirken bu ülkeye bu uyuşturucu her yerden giriyor. Üç bir tarafımız denizle çevrili bir tarafımızda da kara sınırı var. Daha tedbirli olmamız gerekiyor ki uyuşturucu bu adaya giremesin. Yakalanan uyuşturucu miktarının yüksek olması gösteriyor ki çok daha fazla uyuşturucu bu ülkede var. Bu haberleri bu olayları duyduğumuz zaman insan yaşadığı topluma karşı güvensizleşiyor ve çocukları yönünden endişe yaşar duruma gelir. Son zamanlardaki kontrolsüz nüfus artışı, her gün bir okul açılıyor ve buraya gelenler devlet tarafından kontrol edilmiyor. Ülkeye girişler daha kontrollü olur ve bu ülkeye denetlemeden sorgulamadan insan almaya son verirlerse uyuşturucu suçundaki artış düşecektir.”

Türel Türmen

“Uyuşturucu suçlarındaki artışın önlenmesi gerekiyor. Aileler çocuklarını başıboş bırakmamalıdır. Bu tür haberleri duyunca çok üzülüyorum. Alıştıktan sonra geri dönüşü olmayan bir durumdur ve aileler de gençlerimiz de perişan oluyor. Bu korkunç bir şeydir ve endişelerimiz vardır. Okullarda öğretmenler yalnız ders anlatmamalı ve bu tür kötü alışkanlıklara karşı tavsiyeler vermesi anlatımlar yapması gerekiyor. Bu noktada devlet de büyük görevler düşüyor. Okullarda bu konuda eğitimler verecek genelgeler yayınlamalı ve ülkeye giriş çıkışların daha sıkı denetlenmesi ve daha iyi tedbirler alması gerekiyor.”

Emine Erek

“Ben bu tür haberleri duyunca çok üzülüyorum. Bu uyuşturucu suçlarındaki artış aldı başını güdüyor ve ciddi endişe yaşıyorum. Bunun önlenebileceğini düşünmüyorum çünkü ülkeye gelen uyuşturucuyu önlemek için kimse bir şey yapmıyor ve çoluk çocuklarımızı Allah acısın.”

Yılmaz Erek

“Bizim toplumumuz yüzde 30 gelen nüfus yüzde 70 ve her gelen bir şey getiriyor. Bu tür haberleri duyup gördüğümüz zaman üzülüyoruz ve başımızdakilerin bunu düzeltmek için ülkeye giriş çıkışların daha sıkı denetlenmesi ile çözülebileceğini düşünüyorum. Eğer ülkeyi yönetenler bu işi bitirmek istiyorsa önleyebilir diye düşünüyorum.”

Mustafa Umut

“Her geçen gün uyuşturucu olayları artıyor. Bu tür olayları duydukça utanıyorum. 80’li yıllara bakıp bu günle kıyasladığım zaman bu ülkede artık yaşamanın zorlaştığını görüyorum. Bu tür olayları duyduğum zaman üzülüyorum ve endişeler yaşıyorum. Endişem kendime değil endişem gelecek nesiller içindir. Daha ciddi önlemler alınır ve caydırıcı cezalar uygulanırsa bu küçük ülkede bu işi bitirebilirler. Esas eğitim ailede başlıyor ve aileler de çocuklarına bu yönde eğitimler vermesi gerekiyor.”

Mehmet Edip

“Ülkede gençlerin yüzde 90’ı uyuşturucu batağında ve bu çok üzücü bir durumdur. Uyuşturucu suçlarını duyduğum zaman üzülüyorum. Bu konuda sıkı denetimler ve eğitimle önlemler alınabilir. Ülkeye giriş- çıkışların da çok daha sıkı denetim altına aşınması gerekiyor.”