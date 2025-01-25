Son dönemlerde ortaokul ve lise öğrencilerine yasa dışı yollardan satılmaya çalışılan, ülkeye girişi ve kullanımı yasak olan ürünlerle ilgili gümrük ve polis ekiplerinin operasyonları sürüyor. Bu kapsamda

Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Gönyeli’deki evinde yapılan aramada ülkeye ithali yasak elektronik sigara, likit ve filtre bulunarak tutuklanan Ali Emre Deliceırmak’a bir milyon TL para cezası kesildi.

Para cezasını ödemeyi kabul eden Ali Emre Deliceırmak’a dava okunup mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Zanlının evinde 20 Ocak 2025 tarihinde arama yapıldığı; 343 adet Likit, 171 adet elektronik sigara filtresi ve 258 adet elektronik sigara (PUF) tespit edilerek emare alındığı belirtildi. Zanlının evinde ele geçirilen ithali yasak ve kaçak ürünlerin piyasa değerinin 436 bin 490 TL olduğu kaydedildi.

Deliceırmak, Lefkoşa Kaçakçılıkla Mücadele Gümrük Şube Amirliği tarafından kesilen bir milyon TL para cezasını ödemeyi kabul etti.

Para cezasının kesilmesinin ardından ele geçirilen malların tamamı gümrük idaresince müsadere edildi.

