Tümü deport 

Gazimağusa, Lefkoşa ve Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonlarda ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen toplam 32 kişiyle ilgili ihraç işlemleri tamamlandı.

Zanlılar deport edilinceye kadar öğrenci yurduna yerleştirildi.

Toplam 32 tutukludan 25’nin 21 Ocak tarihinde Gazimağusa’nın Sakarya Bölgesi’nde bulunan isimsiz 4 kapılı 8 daireden oluşan bir işyerine yapılan baskın sonucu tespit edildiği açıklandı.

Tutuklanan 6’sı kadın 25 kişinin Bangladeş, Kamerun ve Nijerya uyruklu şahıslardan oluştuğu belirtildi.

Gönyeli’de ise devriye gezen polis ekipleri aralarında 3 yıldır ülkede kaçak yaşam süren 5 Afrikalıyı tespit etti.

Afrikalı zanlılar Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün ek tutukluluk emri alındı. Bu süre içerisinde Afrikalı 5 zanlı hakkındaki ihraç işlemleri tamamlandı.

Afrikalı 5 zanlından Alusune Barrie'nin 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren toplam 49 gün, Hassan Bangura'nın 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren toplam 415 gün, Sahid Kanu'nun 21 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam bin 153 gün, Kelly Kazi Sangalia ve Micheal Kazı Nzanzu'nun 6 Ocak 2023 tarihinden itibaren toplam 742 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri belirtildi.

Ülkede kaçak yaşam süren Kamerunlu 25 yaşındaki Donatien Ngongang Nanha, kendi ayağıyla polise giderek, teslim oldu. Zanlı ülkesine gönderilmeyi talep ederken, onunla ilgili de ihraç işlemleri tamamlandı. Öte yandan Lefkoşa’da tespit edilen Nijeryalı bir kaçak hakkındaki işlemler de tamamlandı.

Toplam 32 kişi deport edilmek üzere öğrenci yurduna yerleştirildi.