‘Acımış’ kameraları  hesaba katmamış

Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde bir makinist dükkânının önünde park halinde bulunan aracın motorunu çalan Ediz Acımış, kamera görüntüleri sayesinde tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, ifadesinde suçunu kabul ettiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 19 Ocak 2025 tarihinde saat 00.15 sıralarında Lefkoşa'da Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Koparan Garaj'ın ön kısmında bulunan Suzuki Alto Marka araca ait motoru bulunduğu yerden alarak çalışmakta olduğu kuruyemiş ve şekerleme dükkanına ait Van tipi araca koyarak çaldığını söyledi. Polis, zanlının 21 Ocak 2025 tarihinde kamera görüntülerinden tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini kaydetti. Polis, ayrıca 2 gün ek tutukluluk süresince kamera görüntülerinin detaylı bir şekilde incelendiğini, zanlının hırsızlık suçlarına karışıp karışmadığının araştırıldığını ve bir bulguya rastlanmadığını söyledi. Polis, zanlının 2005 yılından beri ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 35 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

