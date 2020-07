Çarşı boş kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın tarihi Suriçi çarşısı, kurulduğu günden bu yana en zor günlerini yaşıyor. Pandemi süreci ve ekonomik kriz nedeniyle 4 ayı aşkın süredir neredeyse hiç iş yapmayan Suriçi esnafı, bayram alışverişinden de umduğunu bulamadı. Diyalog’a konuşan esnaf, geçmiş yıllara nazaran en düşük bayram alışverişinin yapıldığını ifade etti. Esnaf, “Turist yok, yerli hal çarşıya uğramıyor. Bayram geldi ama satışlar yok denecek kadar azdı” dedi. Salgın nedeniyle yaşanan ekonomik krizin halkın belini büktüğünü kaydeden esnaf, “Şu an dükkânı açmasak bizim için daha iyi. Kazandığımız elektrik ve telefon parasını karşılamıyor” şeklinde konuştu. Suriçi esnafı yetkililerden ekonomiyi canlandıracak önlemler almasını istedi.



Ne dediler?..

Serhat Parlan

“Devletin mağazaların açılmasına izin verdiği 4 Mayıs’tan bu yana çarşıda yaprak kıpırdamadı. Bayram geldi ancak çarşıya ne yerli, ne turist ne de güneyden gelen birileri olmadı. Savaş sonrası sessizliği yaşıyoruz. Suriçi ölü bir şehri anımsatıyor şu an. Yılbaşına kadar bu şekilde devam ederse İstiklal Caddesi’ndeki dükkânların yüzde 80’i iflas eder veya el değiştirir.”

Salih Oktay

“Ekonomik sıkıntılar, dövizin sürekli yükselmesi insanları kötü etkiliyor. Döviz üzerinden borcu olmayan neredeyse yok. Öte yandan alacaklı olanlar da borçlarını tahsil edemiyor. Bu nedenle bayram satışları yok denecek kadar azdı.”

Hilmi Kökel

“Ülkeye para getirecek bir yap-sat sektörü vardı, ona da emirnameler ile çengel atıldı. İnşaat piyasanın lokomotif sektörüdür. O köreldiği zaman sokaktaki kediye bile mama bulunamaz. Çarşı da durum oldukça kötü, sokaklar bomboş esnaf kan ağlıyor.”

Okan Ertürk:

“Bayram geldi ancak turist gelmeden bizim işlerimiz açılmaz. Çarşıda kimse yok, in cin top oynuyor. Zaten yerli halk çarşıya hiçbir zaman gelmiyor. Turist de olmayınca satışlar sönük geçti.”

Celal Yeşilada

“Çarşı bomboş, ancak sadece Gazimağusa için geçerli değil, geçen gün Girne’ye gittim, orda da çarşı bomboştu. En kötü dönemi geçiriyoruz. Bayram satışları çok sönük geçti.”

İbrahim Küçük

“Bizim satışlarımız iyi durumda, gerek nişan düğün törenleri için gerek özel diğer günler için müşterilerimiz geliyor. Ancak çarşının durumu genel iyi değil. Çarşıya kimse gelmiyor, esnaf genel olarak satış yapamıyor.”

Hasan Ummanel

“Pandeminin ardından 3 ay sonra başlayan açılım sürecinden bu yana işlerde hiç artma olmadı. Pandemi öncesi döneme bir türlü dönülmedi. Çarşıyı ayakta tutan kapıların açık olması ve Türkiye’den gelen turistlerdi. Şu an dükkânı açmasak bizim için daha iyi. Kazandığımız elektrik ve telefon parasını karşılamıyor.”

Yılmaz Parlan

Salgınla birlikte ekonomik ve siyasal çatı çöktü. Çok ciddi finans kaynaklarına ihtiyaç var. Ekonominin gidişatı bayram alışverişlerine de yansıdı. Çarşıya kimse uğramadı. Esnaf kan ağlıyor ve hükümetin buna çare bulması gerekiyor.”

Suriçi esnafı sabah işe başlıyor ancak çoğu zaman siftah yapamadan dükkânını kapatıyor.