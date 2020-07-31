Kullandığı araç 24 yaşındaki Ahmet’in mezarı oldu

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Lefkoşa- Dikmen anayolundaki trafik kazasında 24 yaşındaki Ahmet Yıldırım öldü, 2 kişi yaralandı

Kullandığı araç 24 yaşındaki Ahmet’in mezarı oldu
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Lefkoşa - Dikmen anayolunda dün akşam gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, 24 yaşındaki Ahmet Yıldırım yaşamını yitirdi. Aynı kazada, 2 kişi de yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza, Lefkoşa - Dikmen Anayolu 1-2’inci kilometreleri arasında  Lefkoşa’da sakin  Ahmet Yıldırım’ın kullandığı  FY 547 plakalı salon araç ile Dikmen istikametine doğru süratli ve dikkatsizce  seyrettiği   sırada yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarpıp takla atması sonucu oldu.
Kazada yaralanan, FY 547 plakalı araç sürücüsü Ahmet Yıldırım ile aynı  araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Mustafa Coşkun Kuruçeşme (E-23) ve Lefkoşa’da sakin Mert Haluk Derin (E-14) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. FY 574 plakalı araç sürücüsü Ahmet Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat  01:20'de yaşamını yitirdi.
 Kazada yaralanan Mustafa Coşkun Kuruçeşme ve Mert Haluk Derin yapılan tedavilerinin ardından acil serviste gözetim altına alındı.  Soruşturma devam ediyor.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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