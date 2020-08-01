Toplumsal Direniş Bayramı’nın önemine değindiler

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baybars, Kıbrıs Türkü’nün, geçmişten bugüne bu topraklarda özgür, hür ve adil bir yaşam için mücadele veren, barış ve huzuru arayan bir halk olarak varlığını sürdürdüğünü söyledi. Baybars,

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bugün, Kıbrıs'ta kimliğimizle, kültürümüzle var olduğumuz gerçeğinin 449’uncu, varoluş mücadelemizin en güçlü direnişini ortaya koyan Türk Mukavemet Teşkilatı’mızın 62’nci, adada barış ve huzurun teminatı olan Güvenlik Kuvvetleri’mizin 44’üncü kuruluş yıldönümünü kutluyoruz” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün, tarih boyunca en zorlu dönemeçlerde her zaman birlik olmayı, dayanışmayı başarmış, onurlu ve mücadeleci bir halk olduğuna işaret eden Baybars, “Kıbrıs Türk’ü, kimliğiyle, kültürüyle bu topraklarda varlığını korumak için 449 yıldır onurlu bir mücadele vermektedir” ifadesini kullandı.

Baybars, bu haklı mücadelede bugün hayatta olmayan şehitleri saygı ve rahmetle anarak, başta Mukavemetçi Mücahitler olmak üzere Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın tüm personelini kutladı.

Oğuz: Önemli bir dönüm noktası

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli bir dönüm noktasını temsil etmekte olduğuna işaret etti.

Oğuz, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ın fethinin 449’uncu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 62’nci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 44’üncü kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir.

Halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlar, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”

