"Ankara'da Yunanlı komşularımızla toplantı "

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, "Önümüzdeki günlerde Ankara'da Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz. Bu ve benzeri toplantılarla sorunları çözmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor ”dedi. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki faaliyetlere de değinen Akar, "Çok açık ve net şekilde biz, uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden, diyalogdan, barışçıl yol ve yöntemlerin kullanılmasından yanayız. Ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne de KKTC'nin Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'deki hak, alaka ve menfaatlerinden taviz vermemiz, geri adım atmamız söz konusu değil” şeklinde konuştu.

Çalışmalar sürüyor

Bakan Akar, bayram namazının ardından gazetecilerin sorusu üzerine güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akar, "Önümüzdeki günlerde Ankara'da Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz. Bu ve benzeri toplantılarla sorunları çözmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor ”dedi.

Tüm çalışmaları büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle sürdürdüklerini ifade eden Akar, "Önümüzdeki günlerde Ankara'da Yunan komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz. Bu ve benzeri toplantılarla sorunları çözmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor" Şeklinde konuştu.

Askerlerle bayramlaştı

Bu arada Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Yunanistan sınırının sıfır noktasındaki 1. Hudut Bölük Komutanlığına gitti.

Burada hudut tekmili alan Akar, bölük komutanına Türk bayrağı hediye etti. Bölük komutanı da kendisine emanet edilen şanlı bayrağı öperek teslim aldı. "Hudut kartalları" ile kahvaltıda bir araya gelen Akar ve TSK komuta kademesi, Mehmetçiğin bayramını da kutladı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere yurt içinde ve sınır ötesinde vatana ve asil millete yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla azim ve kararlılıkla mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

"Asil milletimizin bu güzel vatanımızda rahat ve huzur içinde yaşayabilmesi siz hudut kartallarının başarısına bağlı" ifadesini kullanan Akar, kahramanlık ve fedakarlıklarından dolayı Mehmetçiği kutladı.

Kimse oldubittilere bel bağlamasın

Diğer savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki faaliyetlere de değinen Akar, şunları söyledi:

"Çok açık ve net şekilde biz, uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden, diyalogdan, barışçıl yol ve yöntemlerin kullanılmasından yanayız. Bu konularda bize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak, TSK olarak hiçbir şekilde ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, halkımızın ne de KKTC'nin Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'deki hak, alaka ve menfaatlerinden taviz vermemiz, geri adım atmamız söz konusu değil. Bu konuda son derece azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. Herhangi bir şekilde oldubittilere kimse bel bağlamasın. Türkiye'nin, KKTC'nin olmadığı herhangi bir çözümün de hiçbir şekilde çözüm olmayacağının bilinmesini istiyoruz. Yunanlı komşularımızla bazı temaslarımız var. Daha önce iki kez Atina'da, bir kez Ankara'da toplantı yapıldı. Bunun dördüncüsünün de tekrar Ankara'da yapılmasını bekliyoruz. Toplantılarda birtakım sorunların da çözülebilmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz."

Bayramlarını kutladı

Sözlerinin sonunda Akar, Mehmetçiğin, Kurban Bayramı'nı tekrar kutlayarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde, asil milletimizin sevgisinden, duasından ve güveninden aldığı ilhamla kendisine verilen görevleri dağ, bayır demeden yaptı, yapmaya devam ediyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. TSK görevinin başında, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yapılması gereken ne varsa bunların hepsini gözünü kırpmadan bugüne kadar yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

