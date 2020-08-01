Dünya genelinde yeniden panik başladı

Coronavirüsü salgınında vaka sayısı 17,6 milyonu geçerken son saatlerde birçok açıklama geldi ve yetkililer günlük Covid-19 istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı... Çin'de Mart'tan beri en yüksek vaka açıklanırken, İspanya'da da yasakların gevşetilmesinin ardından rekor sayıda vaka tespit edildi.

Bazı ülkelerin normalleşme sürecine girmesine rağmen küresel ölçekte Coronavirüs salgınında panik ve korku devam ediyor… Resmi verilere göre dünya çapında Covid-19 vaka sayısı 17.6 milyonu geçerken, salgında yaşamını yitirenlerin sayısı da 676 bini geçti.

En fazla Covid-19 vakasının görüldüğü ülke sıralaması şu şekilde oldu:

ABD- 4.487.987

Brezilya- 2.610.102

Hindistan- 1.582.028

Rusya- 832.993

Güney Afrika- 482.169

Covid-19’a bağlı sebeplerle en çok ölümün kayıtlara geçtiği 5 ülke ise şu şekilde sıralandı:

ABD- 152.040

Brezilya- 91.263

Birleşik Krallık- 46.084 (Vaka sayısı 303.910)

Meksika- 46.000 (Vaka sayısı 408.449)

İtalya- 35.132

Çin’de marttan beri en yüksek sayı

Coronavirüs salgınının 2019 yılının sonunda başladığı Çin’de Mart ayının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı. Salgını kontrol altına almak için çok sıkı önlemler alan ve bunda da başarılı sonuçlar elde eden Çin’de son haftalarda devam eden vaka artışı dün de sürdü.

Özellikle ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang bölgesinde vaka sayısının hızla arttığı duyurulurken ülke genelinde 127 Coronavirüs tespit edildiği belirtildi. Bunlardan 4’ünün ülke dışından geldiği belirtilirken 123 vakanın da yerel kaynaklardan bulaştığı belirtildi. Xinjiang bölgesinde 112 vaka tespit edilirken 11 vakanın da Liaoning’de tespit edildiği duyuruldu.

Gençler yaz gelince gardını indirdi

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, Coronavirüs salgınının birçok ülkede yeniden artmasının sorumlusunu buldu… Cenevre’den sanal bir basın toplantısı düzenleyen Dünya Sağlık Örgütü’nün Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Genç insanlar yenilmez değil. Gençler kuzey yarım kürede yaz olması sebebiyle gardlarını indirdikleri için Coronavirüs’ünün bulaşma oranı artıyor. Genç insanların riskin farkına varmalarını sağlamalıyız” ifadesini kullandı.

DSÖ’nün önde gelen yetkililerinden biri olan Maria Van Kerkhove de artışın nedenlerine değindi. Van Kerkhove, “Gece kulüpleri, salgının bulaşması için yükseltici bir rol üstleniyor” dedi.

İspanya’da vakalar arttı

İtalya ve Birleşik Krallık ile birlikte Coronavirüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya’da yasakların kalkmasıyla birlikte vaka sayısında da ciddi bir artış meydana geldi.

İspanya’da 21 Haziran’da sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte en yüksek vaka sayısı açıklandı. İspanyol yetkililer son 24 saat içerisinde 1.299 insanda Coronavirüsü tespit edildiğini açıkladı. Bu veri ile birlikte ülkede iki gündür 1000 vakadan fazla açıklandığı kaydedildi.

Vakaların yaşı 27-87 arasında

Vietnam’da da en yüksek vaka sayısı açıklandı… Danang kentinde 45 yeni vaka tespit edildiği belirtilirken, sağlık bakanlığı yetkilileri bölgeye çok sayıda sağlık personeli gönderme kararı aldı.

3 ay içerisinde ilk vakanın geçen hafta tespit edildiği Vietnam’da yeni vakaların 27 ile 87 yaşları arasında olduğu belirtildi.

Japonya’da üçüncü gün

Coronavirüsü salgınıyla mücadele kapsamında çok sıkı önlemler alarak hastalığı yavaşlatmayı başaran Japonya’da perşembe günü 1305 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bu sayı, pandeminin başladığı günden beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Japonya’da 3 gündür vaka sayısı artmaya devam ederken sağlık bakanlığı, 2 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Japon yetkililer, vakaların artmasına rağmen henüz OHAL kararı alınmadığını da duyurdu.

Son 24 saatte tespit edilen vakaların 367’sinin Tokyo’da tespit edildiği açıklanırken ülkenin güneyindeki Fukuoka’da 121 yeni vaka ve Osaka’da da 190 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Hindistan’da bir günde 55 bin vaka

Hindistan cuma günü yaptığı açıklamada en yüksek Corona virüsü vaka sayısının kayıtlara geçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülkede 55.078 insanda corona virüsü vakası tespit edildiği açıklanırken Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 779’a fırladı.

Hindistan Aile ve Sağlık Bakanlığı ülke genelinde Coronavirüs’ünden yaşamını yitirenlerin sayısının 35.747 olduğunu duyurdu. Bakanlık ülke genelinde yapılan Coronavirüsü testlerinin kapasitesinin de 1 milyona çıkarıldığını açıkladı.

Azerbaycan’da vaka sayısı 32 bine dayandı

Azerbaycan'da son 24 saatte 318 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 31 bin 878’e yükseldi. Corona’yı yenerek taburcu olanların sayısı ise 25 bin 882 oldu.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Coronavirüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 318 Coronavirüsü vakası tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan'da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 714 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 31 bin 878'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 448'e yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 25 bin 882 oldu. Azerbaycan’da şu ana kadar 724 bin 953 Coronavirüs testi yapıldı.

