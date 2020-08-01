Soner Olgun'da corona mağduru

Funda BEDİR

Uzun yıllar Merit Park Otel’e bağlı Letafet’te sahne alan ünlü sanatçı Soner Olgun, ilk defa bir bayramı tatil yaparak geçiriyor.

Coronavirüs salgını sonrasında yaşanan ekonomik krizin en fazla turizm sektörünü etkilemesi nedeniyle Soner Olgun ve eşi de sahne alamadı. Bayram tatilini Bodrum’da geçiren ünlü sanatçı, Diyalog’a yaptığı açıklamada “Bizler de Corona mağduruyuz” dedi.

Soner Olgun sorularımızı yanıtladı:

Soru: Eski bayramlar nasıldı?..

Yanıt: Corona öncesi bayram sahneleri şahaneydi. Aynı güzellikleri yeniden yaşayacağımıza inanıyorum. Bu süreçte biraz sosyal mesafe, biraz korunarak yavaş yavaş eski sahne tadına dönülüyor.

Soru: Hayranlarınıza yönelik bayram mesajınız nedir?.

Yanıt: Bayramlar iyiliktir, güzelliktir, barıştır, dostluktur, dayanışmadır. Onun için ben her zaman her gün ‘’iyi bayramlar’’ diyorum. Bu bayramında iyiliklere güzelliklere barışa vesile olmasını diliyorum.

Soru: Kıbrıs’ta en fazla özlediğiniz nedir?

Yanıt: Adanın her şeyini özlüyorum. Önce insanlarını… Cana yakın ve dost insanlar… Beni hiç yalnız bırakmadılar. Tüm dost ve arkadaşlarımı özlediğim gibi Letafet’i de özledim. Yakında kavuşmak dileğiyle tüm sevenlerime sevgilerimi gönderiyorum.