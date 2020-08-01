Arı Kovanı minikleri için mükemmel tören düzenledi

Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu’nun minikleri, 2019-2020 mezuniyet töreninde unutulmaz anlar yaşadı. Okul yönetiminin düzenlediği etkinlikte mezun olan öğrenciler renkli kıyafetleri ve başarılı oyunlarıyla dikkat çekti.

Öğrencilerin gösterilerini veliler de büyük bir heyecan ve gururla izledi.

Mezun olan miniklere yeni dönemde başarı dileyen okul direktörü Esra Tülek de şunları kaydetti:

“Çocuk yetiştirmek bence bir sanat. Sizlerin sayesinde o sanatın temellerini atıyoruz. Öz güveni yüksek ve şahsiyetli çocuklar yetiştirmek için sizlerle beraber bu yolculuğa çıktığımız için çok memnunuz. Sevgiyi saygıyı ve paylaşmayı öğretiyorsunuz çocuklarımıza. İlginiz ve sevginiz için çok çok teşekkür ederiz.”

