Çarşı çöktü

Ömer KADİROĞLU

Ülke ekonomisinin gittikçe kötüleşmesi vatandaşları alış-veriş yapamaz duruma getirdi. Umudunu bayrama bağlayan esnaf da satışların durgun olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Diyalog muhabirine konuşan esnaf, pandemi öncesindeki satışları arar olduklarını belirtirken, bu şartlar altında iş yapmanın zor olduğuna dikkat çekti.

Vatandaşların yüksek elektrik ve akaryakıt fiyatları karşısında fakirleştiğine dikkat çeken esnaf “maaşını alanlar ancak elektrik, belediye ve telefon faturasını ödüyor, geriye kalanla da karnını doyurmaya bakıyor” diyerek, bayramlık hediye alanların sayısında dramatik düşüşlerin yaşandığını belirtti.

Ne dediler…?

Havva Türkkal (Lefkonuklu)

“Satışlar iyi ancak henüz bir bayram hareketliliği yaşamadık. Şu anda piyasada eskiden olduğu gibi bir bayram heyecanı yoktur. Pandemi nedeniyle sürekli yapılan zamlar ve yükselen döviz kurları işlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Önceki bayramlarda olduğu gibi iş beklentimiz yoktur. Elektrik, akaryakıt ve diğer zamlar bizleri olumsuz yönde etkiledi. Yapılan bu zamlar nedeniyle bizler de fiyatlarımızı yükseltmek zorunda kalıyoruz ve haliyle işlerimiz de düşüyor. Lefkonuklu köklü bir firma ve her zaman fiyatları uygun bir şekilde halka yansıtıyor.”

Senem Kesmeci (Hasan Halil Hamza)

“İşlerimiz bayrama çok az kalmasına rağmen durgun. Yapılan zamlar, halkın alım gücünü kaybetmesi esnafa olumsuz yansıyor. Daha önce bayramlarda yaşanan heyecan ne yazık ki bu bayram yaşanmıyor. İnsanlar artık evlerine ekmek götürme telaşında. Ayakkabı, kıyafet gibi ürünler özel tüketim olduğundan almak istemiyorlar. Esnaf sattığını yerine yenisini koyamaz durumda ve haliyle fiyatlarını yükseltiyor. Buna bağlı olarak da halk alamıyor. Her şeyin daha güzel olacağına inanmak istiyoruz. Tüm esnaf ve halkta büyük bir mutsuzluk var.”

Derya Alp (Derya Butik)

“Yaşananlara, dünyaya ve bizim ülkeye göre satışlar fena değildir. Eski bayramlar gibi heyecan ve alışveriş olmasa da tüm yanlış kararlar, kötü yönetim, zamlar ve dövize rağmen az da olsa iş yapabiliyoruz. Satış yaptığımız kişiler de öğrenciler ve güneyden gelenlerdir. Yerli halkımız gelip etikete bakıp ‘aman’ diyerek alamaması bizleri çok üzüyor. Daha önce insanlar fiyat bakmıyor ve beğendiğini alıp gidiyordu ancak şimdi insanlar hiçbir şekilde istediklerini alamıyor. Öte yandan elektrik, akaryakıt ve diğer zamlar hem esnafı hem de halkı kötü bir şekilde etkiliyor. 1974 yılından beri yapılan yanlışlıklar ve siyasilerdeki koltuk sevdası yüzünden tıkandık. Bu şekilde böyle devam ederse vatan diye bir şey kalmayacak.”

İsmail Mazlum (Sahra İç Giyim)

“Bayram öncesindeyiz ancak ne yazık ki eskiden olduğu gibi çarşıda bir bayram havası ve heyecanı yoktur. Şu anda normal bir gün satışındayız. Elektrik fiyatları ve yakıt zamları esnafı ve vatandaşları genel anlamda zora soktu. Biz ışıkları kapatıyoruz ve sadece müşteri geldiğinde açıyoruz. Klima çalıştıramaz olduk. Her geçen gün ülkeye bakışımız değişiyor. Kim gelirse gelsin ülkeye faydası olmuyor. En azından insanları yaz aylarında elektrik yönünde rahatlasalar çok iyi olmuş olacak. Gerçekten herkes zor durumdadır. Bu yaşananlardan sonra buruk bir bayram geçiriyoruz.”

Nihal Kalaycı (Karamel Chocolate)

“Çizgimizi bozmadan aynı kaliteyle hizmet vermeye devam etsek de yaşanan durumlar sonrasında olumsuz bir bayram öncesini yaşıyoruz. Daha önce daha yoğun dolu dolu bayramlar geçirdiğimizi biliyorum ancak gerek artışlar gerekse halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle eski heyecanı bu yıl yaşayamıyoruz. Elektrik fiyatları halkı olduğu gibi esnafı da olumsuz etkiliyor. Çikolata sektörü olduğumuz için 24 saat klima çalıştırmak zorundayız. Elektrik fiyatları bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Bu yapılan zamları ve maliyetlerdeki artışı müşterilerimize yansıtmamaya çalışıyoruz. Yine de şükrederek önceki bayramlar gibi olmasa da işimizin başındayız.”