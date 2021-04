Caydırıcı ceza ve denetim

Ömer KADİROĞLU

Pandemi sürecinde işsizliğin ve ekonomik sıkıntıların yanı sıra adli suçlarda meydana gelen artışlar vatandaşların tepkisine yol açıyor. Özellikle uyuşturucu ve şiddet suçlarında meydana gelen artışların ürkütücü olduğunu belirten vatandaşlar, cezaların caydırıcı hale getirilmesini ve polis denetimlerinin artırılmasını istiyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar; uyuşturucu patlamasına dikkat çekerek, gençliğin geleceğinin karanlık olduğunu, güzel ülkemizin bir süre sonra yaşanmaz hale geleceğini belirtiyor “devlet ve hükümet yetkilileri bir an önce adli suçları masaya yatırmalı ve önlem almalıdır” diyor.



Ne dediler…?

Şener Üçüz

“Son zamanlarda artan suç oranları bize endişe veriyor. Suç oranlarının artmasının sebebi polis sayısının yetersiz olması. Özellikle son zamanlarda polis ekiplerinin sokağa çıkma izinlerini kontrolü için belli noktalarda sabit olması suç işleyecek olanlar için bir boşluk yaratıyor. En fazla dolandırıcılık suçlarının işlendiğini duyuyorum ve bence bu da insanların işsiz ve aç kalmış olmalarından kaynaklanıyor. Bu konuda cezaların caydırıcı olmadığını düşünüyorum. Polis sayısı artar ve çok eski zamanlardan kalma yasalar revize edilip caydırıcı hale getirilirse bir nebze de olsa işlenen suçlarda azalma olacağına inanıyorum. Pandemi nedeniyle ülkede yaşayanların gelir kayıpları muhakkak ki suç oranını artıracaktır. Bu nedenle de ciddi önlemler alınarak işlenen suçların azaltılması için yasalarda düzenlemeler yapılmalıdır.”

Abdurrahman Uluçınar

“Basından ve çevreden duyduğumu, gördüğümüz kadarıyla ülkede her türlü suç işlenir hale geldi. Suçların önlenebilmesi için polis teşkilatını hem kadro olarak hem de teknoloji olarak güçlendirmek gerekiyor. Polis teşkilatında kadro eksikliği olduğu söyleniyor. Bu eksikliğin giderilmemesi nedeniyle suçlarla mücadele edilemiyor. Bazı cezalar caydırıcı olsa da günümüz şartlarına göre değişmesi ve daha ağır hale getirilmesi şarttır. Basından takip ettiğim kadarıyla uyuşturucu suçları daha fazla işleniyor. Hemen her gün bu yönde işlenmiş suçları basında görüyoruz ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğine inanıyorum. Özetle bu suçlar nedeniyle endişeliyiz.”

Ali Usta

“Son zamanlarda çok kötü bir şekilde suç oranları artıyor. Bu durum endişe vericidir. Ben KKTC’ye 1979 yılında geldim ve o zaman bu ülkede kapı pencere açık bırakılabiliyordu. Ancak şimdi kapımız kilitli olduğu halde evimizde tedirgin bir şekilde uyuyoruz. Basından takip ettiğim kadarıyla hemen her gün er türlü suç işleniyor. Çocuklarımızı dışarıya göndermeye korkuyoruz. Devlet bu konuda acil önlemler almalıdır. İşlenen suçlara verilen cezaları görüyoruz ve caydırıcı cezalar olmadığını söylemek isterim. Cezaların revize edilmesinin yanı sıra ülkeye gelen kişilerin de iyi araştırılması ve her yönüyle sorgulanması gerektiğini de belirtmek isterim. Cezaların caydırıcı hale getirilmesi ve polis sayısının güçlendirilmesi ile bir nebze de olsa işlenen suçları azaltacaktır.”

Haldun Şevketoğlu

“Ekonomik kriz arttığı için suçların bu denli arttığını düşünüyorum. İşlenen suçlara verilen cezalara bakıldığında ise caydırıcı olmadığını görüyoruz. Bütün yasaların ve cezaların revize edilmesi gerekiyor. Meclisimizin yasalar üzerinde çalışması çok gerekli ve elzemdir. Polis sayısı yeterli mi bilmiyorum ancak kamuda istihdama ihtiyaç duyulan çok yer var; birçok yerde de gereğinden fazla personel olduğunu biliyoruz. Bu durumun revize edilmesi gerekiyor. Yasaların süratle yenilenmesi gerekiyor.”



Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 10:13

Ali Sakarya“Güvenliğimiz için endişe yaşıyoruz. İşlenen suçlara verilen cezaların caydırıcı olmadığını düşünüyorum. Bu suçların önlenmesi için yetkililerin bilgilendirme yapması gerekiyor. Bilgilendirmelerle ve cezaların artırılması ile suç işlenmesi önlenebilir ancak şu an cezaevi de dolu olduğu için eğitimle; suça meyilli insanların düzeltilebileceğine inanıyorum.”Abdurrahman Köleli“Son zamanlarda artan suç oranları beni endişelendiriyor. Çocuklarım var ve onlar için de endişe ediyorum. Suç oranlarının düşmesi için idarecilerin çalışmalar yapması gerekiyor. Suç işleyen birinin bir yıl iki yıl yatıp veya teminatla serbest bırakılması cezaların caydırıcı olmadığını gösteriyor. Cezaların daha ağır bir hale gelmesi gerekiyor. İvedilikle ceza yasasının revize edilmesi gerekiyor.”Şefik Uygar“Artan suç oranları gerek beni gerekse toplumu olumsuz yönde etkiler. İşlenen suçlara verilen cezaların caydırıcı olmadığını düşünüyorum. Cezaların revize edilerek düzenlenmesi gerekiyor. Son zamanlarda basından da takip ettiğimiz üzere hırsızlık ve uyuşturucu suçlarının çok fazla işlenmeye başladığını görüyorum. Ülkemizde suçlarla mücadele için güçlü bir polis kadrosu olması gerekiyor ancak polisimizde de personel eksiği var. Polisin güçlendirilip yasaların ve cezaların revize edilmesi ile suçların azalabileceğine inanıyorum.”Ömer Aksoy“KKTC’de artan suç oranları kesinlikle endişe vericidir. Eşim, çocuklarım var ve onlar için endişe ediyorum. Cezaların artırılmasından ziyade eğitim ve psikoterapi ile suçların çözülebileceğine inanıyorum. Biz psikoloğa gitmeyi tercih etmeyip kendi sorunumuzu kendimiz çözmeye çalıştığımız için suç işleme kaçınılmaz oluyor. Yetkililerin bu yönde çalışmalar yapması gerektiğine inanıyorum.”İsmail Ateş“Son zamanlarda artan suç oranları ailem olduğu için endişeliyim. Adaya ilk geldiğim 15 yıl öncesinde aracımı kapımın önünde anahtarları üzerinde bırakıyordum kimse dokunmuyordu ancak şimdi kilit altında tutulan her şey çalınabilir riski taşıyor. Değil yabancılar mahallendeki komşuna bile güvenemediğimiz bir durum ortaya çıktı. Polis teşkilatının daha fazla güçlendirilip cezaların caydırıcı hale getirilmesi ile suçların azalması sağlanabilir. Bu konuda yetkililerin iyi bir çalışma yapması gerekiyor.”Sırma Doğan“Artan suç oranları bizleri endişelendiriyor. Dışarıya çıktığımız zaman rahatça çıkmak endişe duymadan gideceğimiz yere gitmek istiyoruz ancak ne yazık ki şu an ülkede öyle bir ortam yoktur. Suçların artmasının nedeninin sistemden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Daha caydırıcı cezalarla suçların önlenebileceğini düşünüyorum. Yaptırımların daha ağır olması bu durumun düzeltilmesine katkı sağlayacağı gibi bu yönde çalışmaların yapılmasını istiyoruz.”