Satıcı hapse gitti

Suna ERDEN

Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Oluwasegun Samuel Amuleya ve Ifeanyi Vincent Onyema’nın davası dün sonuçlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan uyuşturucu ticareti yapan Amuleya 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Amuleya’dan bir gram uyuşturucu satın alan Onyema ise denetimli serbestlik hakkından yararlandı.

Davanın kararında sanıkların, 6 Ekim 2020 tarihinde gözaltına alındıkları anımsatıldı. Sanıkların evinde yapılan aramada 17 gram ağırlığında satışa hazır hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.

Oluwasegun Samuel Amuleya’nın uyuşturucu maddeleri bir şahıstan 300 Euro karşılığında aldığını ve satışını yapacağını itiraf ettiği açıklandı



Kararı okuyan Başkan Nüvit Gazi, sanıklara ceza verilirken kamu yararının göz önünde bulundurulduğunu, aynı zamanda maddelerin nevi ve miktarının, hangi koşullar içerisinde yer aldığının da önem arz ettiğini vurguladı.

İfeanyi satmak için değil içmek için aldı

Hintkenevirinin diğer uyuşturucu maddelere göre daha az zararlı olduğunu da göz önünde bulundurduklarını kaydeden Gazi, sanıkların sabıklarının bulunmadığını, suçlarını kabul ederek adaletin erken tecelli etmesine yardımcı olduklarını ifade etti.

Gazi, sanıkların denetimli serbestlik hakkından yararlanma talebinde bulunduğunu belirterek, İfeanyi Vincent Onyema’nın söz konusu maddeyi sadece kullanmak amacıyla tasarruf ettiğini ve satma düşüncesinde olmadığını, ülkemizde yasal bağının bulunduğunu kaydetti.

Uyuşturucu satıp para kazandı

Gazi, Oluwasegun Samuel Amuleya’nın maddi imkânsızlık içinde olduğunu söylediğini, uyuşturucu madde satarak para temin ettiğini, maddeleri ticari amaçla aldığını ve ikamet izninin de bulunmadığını açıkladı.

Başkan Gazi, Amuleya’nın maddi sorunlarını bahane edip, uyuşturucu satarak para kazanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Tüm olguları değerlendirdiklerini belirten Başkan Gazi, bir gram uyuşturucu satın alan İfeaanyı Vincent Onyema’nın denetimli serbestlikten yararlanmasına, Oluwasegun Samuel Amuleya’nın 11 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiklerini açıkladı.

En çok gençler etkileniyor

Başkan Gazi, okuduğu kararda uyuşturucu suçlarının yaygınlaştığına da dikkat çekti. Gazi, uyuşturucu maddeyle bağlantılı suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirterek, toplumu olumsuz şekilde etkilediğini ifade etti. Uyuşturucu madde kullanımının ülkemizde yaygınlık gösterdiğini dile getiren Gazi, özellikle gençlerin daha çok etki altında kaldığını ifade etti.