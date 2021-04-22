Sınavlar için PCR testi zorunlu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 12. sınıf sınavları ile uluslararası sınavlara katılacak öğrenci, görev alacak öğretmen ve yetkililerin, PCR testi yaptırmalarının zorunlu olduğunu bildirdi.

Amcaoğlu, PCR testlerinin, bugün ve yarın 09.00 – 16.00 saatleri arasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen PCR merkezlerinde yapılacağını kaydetti.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yazılı açıklamasında, 12. sınıf sınavları ile uluslararası sınavlara girecek 9, 10, 11 ve 12. sınıfların (IGCSE) sınavlarının, 26 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını hatırlattı.Amcaoğlu, öğrencilerin ve öğretmenlerin sınavlara, PCR negatif sonuç belgesi ile katılmaları gerektiğini belirterek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, hangi okulların, nerede PCR testi yapacaklarının tablosunu yayınladığını duyurdu.Amcaoğlu, tablonun, bakanlığın resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesinden de paylaşılacağını ifade ederek, “tüm öğretmenlerden bu karara uymalarını” istedi, “Uymayanlar hakkında mevzuat neyi emrediyorsa uygulanacak” dedi.