Genel seçimler Komitede görüşülecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün yaklaşık 4 saatlik gecikmeyle 13.45’te Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda ilk olarak Meclis’in 26 Nisan Pazartesi günü yapması gereken toplantının ertelenmesi ve 29 Nisan Perşembe günü denetim işleviyle toplanmasına yönelik Meclis Danışma Kurulu’nun dün aldığı kararı okundu ve oy birliğiyle onaylandı.

Meclis Genel Kurulu’nda, hükümetin ve muhalefetin genel seçim tarihine ilişkin önerilerinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereleri onaylandı.

Genel Kurul’da ilk olarak hükümetin seçimlerin 3 Nisan 2022’de yapılmasına ilişkin önerisinin komitede görüşülmesine ilişkin ivedilik tezkeresi ele alındı.

Özyiğit: Burası Türkiye değil

Tezkereye ilişkin ilk sözü TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit aldı. Konuşmasında Anayasa Mahkemesi kararı ve bunun üzerine yapılan açıklamalara işaret eden Özyiğit, bir yandan bağımsız egemen KKTC, iki devletli çözüm denirken öte yandan devletin en üst kurumuna saldırıda bulunulduğunu ifade etti.

“Evet burası Fransa değil ama Türkiye’de değil” diyen Özyiğit daha sonra seçim konusuna değindi.

Başbakan Ersan Saner’in Ekim 2021’de seçim yapılacak diyerek güvenoyu aldığını belirten Özyiğit, hükümet krizi nedeniyle daha erken bir tarihin belirlenmesinin de gündeme getirildiğini belirtti.

“Artık bu kenar mahalle politikasından vazgeçmek gerekir, çıkın halka doğruları söyleyin” diyen Özyiğit, hükümetin görevde kalma süresini uzatmaya çalıştığını söyledi.

Baybars: Demokratik teamülleri yok sayılıyor

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da tezkereyle ilgili söz aldı. “Bugün demokratik teamülleri yok sayan bir hükümetle karşı karşıyayız” diyen Baybars seçim tarihinin yenilenmesine dair tasarı ve muhalefetin önerisine işaret etti.

Hükümetin keyfi bir şekilde, hiçbir uzlaşıya varmaya çalışmadan hareket ettiğini söyleyen Baybars, Başbakan’ın hükümet adına ortaya çıkarak “27 kişiyiz” dediğini kaydetti, muhalefetin sesini kısmadan, demokrasiye saygı göstererek bir uzlaşı arayışına gidilmesi gerektiğini anlattı.

Hükümetin azınlık hükümeti olarak kurulduğuna işaret eden Baybars, hükümetin aslında kendi ömrünü kurulurken Ekim 2021 olarak biçtiğini kaydetti.

Denktaş: Neden karşısınız anlamadım

Daha sonra DP Milletvekili Serdar Denktaş söz aldı.

Her iki öneriye de olumlu oy vereceklerini dile getiren Denktaş ad hoc komite kurulmasına neden karşı olunduğunu anlamadığını bu komitede hem iktidar hem muhalefet vekillerinin olacağını söyledi.

Halkın psikolojisinin zaten bozuk olduğunu anlatan Denktaş, Meclis’teki zıtlaşmaların vatandaş açısından da sıkıntılı bir durum yarattığına işaret etti.



Baskı ve ısrarla zıtlaşarak bir karar verilmeye çalışılırsa ret oyu vereceklerini söyleyen Denktaş mutlaka uzlaşıyla bir karara varılması gerektiğini, bu şekilde halka olumlu bir mesaj verilmesi gerektiğini vurguladı.Denktaş seçimlerde karma oyun kullanılmasının da kaldırılması gerektiğini anlattı.

Erhürman: Yalanın şeffaflığı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da tezkereye ilişkin söz aldı. Ülkedeki ekonomik krize işaret eden Erhürman pandeminin başından beri bu konuya dikkat çekmeye çalıştıklarını ancak gerekli adımların atılmadığını anlattı.

Seçimi siyasi, hukuki, mali ve ekonomik açıdan ele almak istediğini belirten Erhürman, siyasi olarak, hükümet programında Ekim 2021’de seçime gidilecek denilirken, pandemi ve kurultay bilinirken, nisap sorunlarıyla hükümetin ölü doğduğu ortadayken seçime ilişkin bu önerinin büyük bir ciddiyetsizlik olduğunu anlattı.

Konuya hukuken bakılacak olursa hükümetin, bu kararın alınması gereken Hukuk Komitesinde çoğunluğu olmadığı için, “eğer benim önerdiğim tarihi kabul etmiyorsanız, bunun için yeni bir komite kuracağım ve bu komiteyi çoğunluk benim tarafımda olacak şekilde oluşturacağım, buradan benim istediğim karar çıkacak” dediğini anlatan Erhürman bunun hukuka aykırı olduğunun açık olduğunu söyledi.

Hükümetin, Hukuk Komitesine katılarak muhalefet önerisine evet deme, daha sonra konu Meclise geldiğinde tarihi değiştirme planları kurduğunun da konuşulduğunu anlatan Erhürman “Yalanın şeffaflığı, yaşadığımız budur” dedi.



Saner: Komitede herkes temsil edilecek

İddialara yanıt veren Başbakan Ersan Saner hükümeti kurma görevi aldıklarında ilk ziyareti, bugünkü sıkıntıların yaşanmaması için, icraat hükümeti kurabilmek için CTP’ye gerçekleştirdiklerini, masada bunun olamayacağının anlaşıldığını belirtti.

Hükümeti kurma görevini iade ettiklerini ancak yine hükümet kurulamadığını söyleyen Saner, ara seçime kimsenin taraftar olmadığını dile getirdi.

Uzlaşı arayışı çerçevesinde kendisinin tüm parti başkanlarıyla iki kere görüştüğünü ancak bir uzlaşıya varılamadığını ifade eden Saner, muhalefetin 29 Ağustos hükümetin 3 Nisan tarihini sunduğunu öte yandan ara seçim yapılmaması konusunda uzlaşı olduğunu belirtti.

Bugün uzlaşıyla bu iki önerinin komiteye gönderileceğini anlatan Saner, hem seçim tarihinin, hem de Seçim ve Halkoylaması Yasasının, tüm partilerin seçime gideceğinden yola çıkarak tüm partilerin temsil edeceği bir ad hoc komite ile ele alınmasını önerdiklerini belirtti.

Saner burada atılacak adımda demokrasi gereği herkesin ağırlığı oranında o komitede temsil edileceğini söyledi.

Ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in, birlikte sunduğu, genel seçimlerin 29 Ağustos’ta yapılmasının Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinde ele alınmasına ilişkin ivedilik tezkeresi oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Gruplar arası varılan mutabakatla dünkü toplantı tamamlandı.

Genel Kurul sonraki birleşimini 29 Nisan Perşembe gerçekleştirecek.