120 gram uyuşturucuyu bahçeye sakladı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ekipleri dün aldığı ihbar üzerine operasyon gerçekleştirdi. Polis, ilk etapta ele geçirdiği 2 gram uyuşturucunun izini sürerek bahçeye gizlenmiş toplam 120 gram hintkeneviri buldu. Suçla bağlantılı 26 yaşındaki Mert Eker isimli şahıs gözaltına alındı.



Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 10:19

Elde edilen bilgilere göre; dün sabah saatlerinde Zeytinlik bölgesinde misafirlikte olan Mert E. isimli şahsın tasarrufunda 2 gram hintkeneviri ele geçiren narkotik ekipleri, öğleden sonra araştırmalarını genişletti. M. Eker’in Karaoğlanoğlu bölgesindeki evinde arama yapan polis, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 6 bin 600 TL, 230 Euro, 573 dolar buldu. Operasyonun devamında evin bahçesi de arandı. Polis, zanlınınğı 120 gram uyuşturucuyu da ele geçirdi.Gözaltına alınan Mert Eker hakkında soruşturma başlatılırken, bugün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarılması bekleniyor.