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Çok anlamlı bir gün

Arıkovanı’nın minikleri 23 Nisan’ı kutladı, Ata’yı saygıyla andı

Çok anlamlı bir gün
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Kırmızı-beyaz bayraklar dalgalandı

Arıkovanı Kreş ve Anaokulu’nun minikleri dün heyecan dolu bir gün yaşadı.
Öğretmenlerinin eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan minikler, Ulu Önder Atatürk’ü de şarkı ve şiirlerle andı.
İşte miniklerin okuduğu şiir:

Bugün Yirmi Üç Nisan,
Toplandı bütün vatan,
Millet Meclisimize
Atatürk oldu başkan
         **
Kaldırdı hasta yurdu,
Yılmaz bir ordu kurdu,
Türk’ün şanlı sesini,

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Dünyalara duyurdu.
**
Yükseldi bayrağımız,
Koparıldı bağımız,
Sultandan ayrılınca,
Kurtuldu toprağımız.
**
Türk çocuğu gül, sevin,
Yaşa yurdunda emin,
Bugünü an bayram et,
Bugün senindir, senin.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021, 10:24
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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