Çok anlamlı bir gün

Kırmızı-beyaz bayraklar dalgalandı

Arıkovanı Kreş ve Anaokulu’nun minikleri dün heyecan dolu bir gün yaşadı.

Öğretmenlerinin eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan minikler, Ulu Önder Atatürk’ü de şarkı ve şiirlerle andı.

İşte miniklerin okuduğu şiir:

Bugün Yirmi Üç Nisan,

Toplandı bütün vatan,

Millet Meclisimize

Atatürk oldu başkan

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Kaldırdı hasta yurdu,

Yılmaz bir ordu kurdu,

Türk’ün şanlı sesini,



Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021, 10:24

Dünyalara duyurdu.**Yükseldi bayrağımız,Koparıldı bağımız,Sultandan ayrılınca,Kurtuldu toprağımız.**Türk çocuğu gül, sevin,Yaşa yurdunda emin,Bugünü an bayram et,Bugün senindir, senin.