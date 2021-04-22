Yargıdan hızlı karar, 2 yıl hapis

Suna ERDEN

Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda 148 gram uyuşturucuyla yakalanan Mehmet Dikmen ile suç ortağı Pembe Kamkam, alıcı oldukları belirtilen Hasan Boncuk ve Şengül Akburç hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Mahkeme uyuşturucuyu ithal eden Kamkam’ı 2,satışını yapan Dikmen’i 2 buçuk yıl, alıcı olan Boncuk ile Akburç’u ise birer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Satışta rolü olmayan Boncuk ile Akburç’un uyuşturucu alma suçlarından sabıkları olduğu, bu hususun ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiği belirtildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklanan kararda olgular aktarılırken, operasyonun 21 Ağustos 2020 tarihinde Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesinde düzenlendiği anımsatıldı.

Mehmet Dikmen’in şüpheli tavırlar sergilediği, bu nedenle üzerinin arandığı ve çantasının içerisinde 148 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.



Suçüstü yakalanan sanığın ifadesinde yakalanmadan yarım saat önce Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’a 20 gram ağırlığında uyuşturucu madde verdiğini itiraf ettiği anımsatıldı.Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’un Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığı belirtilirken, evlerinde arama yapıldığı ifade edildi.Şengül Akburç’un evinde bir adet sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı. Yapılan soruşturma sonucu uyuşturucu maddeyi Pembe Kamkam’ın Güney Kıbrıs’tan ithal edildiğine dair tespit yapıldığı, sanığın tutuklandığı belirtildi.

İki sanığın sabıkası var

Kıdemli Yargıç Şerife Katip, sanıklara ceza verilirken uyuşturucu maddelerin türü, miktarı ve değerinin göz önünde bulundurulduğunu söyledi. Katip, Dikmen ile Kamkam’ın 170 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeleri ithal ve tasarruf etme, Boncuk ile Akburç’un ise alma ve tasarrufunda bulundurma suçlarını işlediğini anımsattı.

Yargıç Katip, Mehmet Dikmen ile Pembe Kamkam’ın sabıkalarının bulunmadığını, Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’un ise benzer suçlar işlediğini kaydetti.

Sanıkların pişman olduklarını, suçlarını kabul ederek adaletin erken tecelli etmesine yardımcı olduğunu dile getiren Katip, bu suçları işleyenlere ceza verilirken kamu yararının düşünülmesi gerektiğini dile getirdi.

Katip, Mehmet Dikmen’i 2 buçuk yıl, Pembe Kamkam’ı 2 yıl, Hasan Boncuk ile Şengül Akburç’u ise birer yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.