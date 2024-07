Cecilia büyüledi

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl 24'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali devam ediyor.

Festivali kapsamında önceki akşam sahne alan popüler dizi La Casa De Papel’de seslendirdiği jenerik şarkısı “My Life Is Going On” ile tüm dünyanın büyük beğenisini kazanan Cecilia Krull, Othello Kalesi’nde müzik severlerle buluştu.

İngilizce ve İspanyolca şarkılardan hazırladığı repertuarını sunan Krull, La Casa De Papel’de seslendirdiği jenerik şarkısı “My Life Is Going On” şarkısı ile Bella Ciao (Çav Bella) şarkısını dinleyicilerle tek bir ağızdan söyledi.

Ülkeye ilk kez geldiğini ancak son olacağını düşünmediğini çünkü Mağusa’yı çok beğendiğini ifade eden Cecilia Krull, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın takdim ettiği Lefkara işi anı plaketini de çok beğendiğini belirtti.





Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2024, 09:49