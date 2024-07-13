Yediği naneye bak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da kaldırımda yürüyen kadını takip ederek, “sen çok güzelsin, haydi şuradaki parka gidelim” dediği, ardından beline sarılarak cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Yılmaz Çıncar, tutuklanarak dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Emin Özbilen, olayın 12 Temmuz saat 03.00 sıralarında Sakarya bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının 203 miligram alkol tesiri altında, kaldırım üzerinde karşıdan gelen Kazakistan uyruklu Y.K.’yi takip ederek, İngilizce “sen çok güzelsin, haydi şuradaki parka gidelim” diyerek cinsel tacizde bulunduğunu, sonrasında ise beline sarılarak cinsel saldırı suçunu işlediğini açıkladı. Zanlının aynı gün olay yerinde tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve mahkemeden uygun teminat talep etti.

Suçsuz olduğunu iddia etti

Mahkemede söz alan zanlı, “ben birşey yapmadım, sadece çakmağını kullanmak istedim, korktuğunu görünce “no problem” dedim, diyerek kendini savundu.

Mahkeme, zanlının 30 bin nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 200’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

