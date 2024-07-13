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Yakıt denetimi talep edildi

Ticaret Odası, Teknecik santralinden yükselen kara dumanların kuşku yarattığını açıkladı

Yakıt denetimi talep edildi
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Teknecik santralinden yükselen kara dumanların kuşku yarattığını açıkladı.
KTTO’dan yapılan açıklamada, son günlerde Teknecik Elektrik Santralinden salınan yoğun kara dumanın, elektrik üretiminde kullanılan akaryakıtın niteliği konusundaki kuşkuları da artırdığı belirtildi.
Teknecik’te kullanılan yakıtın niteliğinin sivil denetime açılmasının, muhtemel suiistimalleri engelleyeceği ve halkta oluşan güvensizliğin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacağı kaydedilen açıklamada, odanın, maliyetini kendisinin karşılayacağı bir mekanizma oluşturarak Kıb-Tek depolarında gerekli yakıt denetimini yapmak için görev almaya hazır olduğu ifade edildi.
Yapılan açıklamada, enerji konusunda değerlendirmede bulunularak, elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayan sistemin bir türlü yenilenememiş olmasının, özellikle yaz aylarında sorunlarla karşıya kalınmasına neden olduğu kaydedildi.

“Zehirli gazların önlenmesi büyük bir gereklilik”
KTTO açıklamasında, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesinin yıllar alacağı düşünüldüğü zaman Teknecik Santrali’nden salınan zehirli gazların önlenmesi gerektiği belirtilerek, “Bölge halkının ve doğasının bu gazlarla zehirlenmesi elbette kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Son günlerde Teknecik’ten salınan yoğun kara duman, elektrik üretiminde kullanılan akaryakıtın niteliği konusundaki kuşkuları da artırmaktadır. Teknecik’te kullanılan yakının niteliğinin sivil denetime açılması, muhtemel suiistimalleri engelleyecek; halkta oluşan güvensizliğin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacaktır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, maliyetini kendisinin karşılayacağı bir mekanizma oluşturarak Kıb-Tek depolarında gerekli yakıt denetimini yapmak için görev almaya hazırdır.”

 Ekonomik hayat adeta durma noktasına gelecek
KTTO açıklamasında, piyasada “yaşanan pahalılık furyasının yeni bir elektrik zammını daha kaldıramayacağını ve güneye kaymakta olan ekonomik hayatın adeta durma noktasına geleceği” savunuldu.
 

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2024, 09:46
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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 7 saat Önce

Ticaret odası gündemi saptırmasın! Zevk ve otgazm zamları ile Memleketin anasını siktiler. Biliyorsunuz Ticaret odası bu hükumeti yönetiyor. Zaten bu hükumeti TC da yönetiyor. Yani memlekette olmaz olsun bir iktidar (sızlık) hüküm sürüyor. Hükümet (gasp ettikleri rum mallarını) yani memleketi satma derdinde.

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 46 dakika Önce

GÜNAYDIIIIN ‘ TİCARET ODASI ! YILLARDIR KKTCye KANSER SAÇAN ÇAĞ DIŞI TENECİK ŞİMDİ Mİ AKLINIZA GELDİ !!
TİCARET OLMAYAN KKTC’de TİCARETİN GÜNEYE KAYMASI ise TİCARET ODASININ NE ZAMAN AKLINA GELECEK ACABA ??

Doğru Söz
Doğru Söz - 9 dakika Önce

Ticaret odası erbabı fahiş fiyatlarla kazandığı paraları galiba çatalköy ve esentepe tarafinda villalara döndürdü. Ve millet çarşı pazarda nefes alamaz iken onlar da villalarının dışında temiz hava alamaz olmuş. Sebepler farklı sonuç aynı. Nefes alamamak. Ticaret odası erbabı nefes aldırmayan tarafta şampiyon. Nefes alamamaktan şikâyetci!

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