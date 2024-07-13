Yakıt denetimi talep edildi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Teknecik santralinden yükselen kara dumanların kuşku yarattığını açıkladı.

KTTO’dan yapılan açıklamada, son günlerde Teknecik Elektrik Santralinden salınan yoğun kara dumanın, elektrik üretiminde kullanılan akaryakıtın niteliği konusundaki kuşkuları da artırdığı belirtildi.

Teknecik’te kullanılan yakıtın niteliğinin sivil denetime açılmasının, muhtemel suiistimalleri engelleyeceği ve halkta oluşan güvensizliğin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacağı kaydedilen açıklamada, odanın, maliyetini kendisinin karşılayacağı bir mekanizma oluşturarak Kıb-Tek depolarında gerekli yakıt denetimini yapmak için görev almaya hazır olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, enerji konusunda değerlendirmede bulunularak, elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayan sistemin bir türlü yenilenememiş olmasının, özellikle yaz aylarında sorunlarla karşıya kalınmasına neden olduğu kaydedildi.

“Zehirli gazların önlenmesi büyük bir gereklilik”

KTTO açıklamasında, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesinin yıllar alacağı düşünüldüğü zaman Teknecik Santrali’nden salınan zehirli gazların önlenmesi gerektiği belirtilerek, “Bölge halkının ve doğasının bu gazlarla zehirlenmesi elbette kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Son günlerde Teknecik’ten salınan yoğun kara duman, elektrik üretiminde kullanılan akaryakıtın niteliği konusundaki kuşkuları da artırmaktadır. Teknecik’te kullanılan yakının niteliğinin sivil denetime açılması, muhtemel suiistimalleri engelleyecek; halkta oluşan güvensizliğin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacaktır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, maliyetini kendisinin karşılayacağı bir mekanizma oluşturarak Kıb-Tek depolarında gerekli yakıt denetimini yapmak için görev almaya hazırdır.”

Ekonomik hayat adeta durma noktasına gelecek

KTTO açıklamasında, piyasada “yaşanan pahalılık furyasının yeni bir elektrik zammını daha kaldıramayacağını ve güneye kaymakta olan ekonomik hayatın adeta durma noktasına geleceği” savunuldu.



Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2024, 09:46