Para bulunamadı

Gönyeli’de yaşayan 38 yaşındaki İ.K.’nin (E) evini tüfekle bastığı ve 500 bin TL çaldığı iddia edilen Enver Algun dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının evi tüfekle bastığını kabul ettiği ancak parayı almadığını söylediği açıklandı.

Polis, olayın 6 Temmuz 2024 tarihinde saat 05.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının babasına ait çifte kırma av tüfeğiyle Gönyeli'de bulunan İ.K.'ye ait ikametgahın avlusuna izinsiz girdiğini, kilitli vaziyetteki ahşap kapısını tekme atıp kırdığını belirtti. Polis, zanlının içeriye giriş yaptıktan sonra, tüfeğin dipçiğiyle salondaki kapı camı ve aynayı kırdığını, yanındaki duvara ise bir el ateş ederek, 4 santim çapında delik oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, zanlının daha sonra ikametgahta ibadet yeri olarak kullanılan oda içerisindeki üç çekmeceli ahşap dolapta poşet içerisinde bulunan 500 bin TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 8 Temmuz 2024 tarihinde Gönyeli’de tespit edilerek tutuklandığını, av tüfeğinin de bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru, evde yapılan detaylı araştırma sonucu bir adet av tüfeği fişengi tapası ve bir saçma bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ifade verip, suçlamaların bazı kısımlarını kabul ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının silahla evi bastığını, ateş ettiğini kabullendiğini ancak 500 bin TL parayı çalmadığını söylediğini aktardı.

Polis, çalındığı iddia edilen paralarla ilgili henüz bir tespit yapılmadığını söyledi. Polis memuru zanlı ile İ.K. arasında husumet olduğunu da açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, zanlının işlediği suçların ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak sureyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.