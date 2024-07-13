KKTC’nin ‘ilginç’ kuralları var

Büyük ebatlarıyla bilinen 2 adet Maine Coon kedi cinsi kediyi ülkeye sahte evraklarla sokmaya çalışırken Ercan Havaalanında yakalanan 19 yaşındaki Özge Kırışoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının sahte belgeleri kendisine babasının verdiğini söylediği açıklandı.

Polis, 10 Temmuz 2024 tarihinde, saat 10.30 sıralarında, Ercan Havaalanından ülkeye giriş yapan zanlının beraberinde satmak için getirdiği iki adet kedi için ibraz ettiği veteriner onayını aldığını gösteren belgelerin sahte olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde sahte belgeleri Türkiye’de bulunan babası ve bir arkadaşı tarafından kendisine verildiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve bir milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.