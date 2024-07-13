Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, son dönemde ortaya çıkan yolsuzlukların olumsuz etkileri olacağını, devletin itibarının sarsıldığını belirtti.
Hasan Taçoy, sistemsel anlamda çağın yakalanması ve insan faktörünün aza indirilmesi gerektiğini belirterek, kendi bakanlığı döneminde birçok işlemin uzaktan erişimle yapılabilmesini sağlayacak adımlar atmış olduklarını belirtti.
Bir sistemi yanlış olduğu için ortadan kaldırırken yerine mutlaka yenisinin ve doğrusunun getirilmesi gerektiğinin altını çizen Taçoy, “Biz bunları unuttuk ve şu an toplum olarak ‘şunu tutukla bunu tutuklama, ona kelepçe vur buna vurma’ gibi konularla uğraşmaktayız” dedi.
Taçoy, bugüne kadar yaşı, mesleği ve toplumdaki statüsüne bakılmaksızın birçok kişinin tutuklanarak kelepçeyle mahkemeye çıkarılmasına rağmen son bir olayın farklı boyutlarda yaşandığına işaret ederek, “bu durum toplum vicdanını acıtıyor” ifadesini kullandı.
“Hukuk sisteminin delik deşik edildiğini ve itibarın sarsıldığını” söyleyen Taçoy, yargının en üst seviyede olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini vurguladı.
Siyasetçinin kendisine verilen yetkiyi suistimal etmesinin devlete zarar verdiğine dikkat çeken Taçoy, bu gerçeğin üzerinde yıllardır hassasiyetle durduğunu söyledi.
Taçoy, devlete yapılan istihdamlar konusunda, gençlere kamu dışında yeni iş alanları oluşturulması ihtiyacına işaret ederek, devletin yapacağı doğru analizlerle ortaya çıkacak sonuçlar çerçevesinde gençlere yeni olanakların sağlanabileceğini kaydetti.
Devletin itibarı sarsılıyor
UBP Milletvekili Taçoy, son dönemde ortaya çıkan yolsuzlukların olumsuz etkileri olacağını söyledi
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, son dönemde ortaya çıkan yolsuzlukların olumsuz etkileri olacağını, devletin itibarının sarsıldığını belirtti.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 39 dakika Önce
Sen memleketteki yozlaşmanın ve memleketin itibarsızlaşmasındaki en büyük aktörlerden birisin, be. Atadığın müdürlerden belki. Hepsi Kuklaar ve hırsızlar. Asla liyakat ve kişilik yok.
Doğru Söz - 16 dakika Önce
Taşoy bakan iken bir arkadaşını bizim Daire'ye mîdür yapmak ister. Adam Teşkilat yasasında müdur mevkiinde aranan nitelikleri hiç kapsamiyor. Eşeğin bile yasayı okuduğunda anlayacagı kadar net. Toplantida 20 kisi var. Ben ve bir şerefli arkadas itiraz ettik. Gerisinin bir kısmi dilsiz şeyta, bir kısmı bakanla mi uğraşacam derdinde, çoğunluk da iyi olur der. Iyi olur diyenlerin tamamı atanacak müdurü parmağında oynatmak için iyi olur der. Ben ve arkafaşin birinin reddine Taşoy " savcı ahbabımdır, uygundur yazısı alsam " der. 2 onurlu kişi olmaz der. Taşoy adamı Dogan Şahı daireye müdür yapanaz. Ama Tasoy , Doğan benim arkadaşım, nere gitse gelse onu biryerlere müdur yapacam der. Bizim Daireye yapamaz ama sonradan Sosyal konut birimine ve sonra da Sanayi Dairesine yapar. Adamı ne sanayiden ne Haberlesmeden ne de İnşaattan anlar. Işte memleket ve Hasan Tasoy bu. Hasan Tasoy düşmana hediye edilecek tipte bir mahlûk.
Evet sen olsan örtbas ederdin. Nitekim ilaç yolsuzluklarını örtmek için ilac eczacılik dairesi müdürüne bana sağlam delil getir diyerek adami zefledin. Sanki adam polis genel müdürü idi. Ben şahsen senin kadar yolsuz bir siyasi ile vAllahi da billahi da tanışmadım. Hayatım üzerine yemin ederim. Ben sana bağlı Dairede çalışır iken senin yüzünden çektiğim huzursuzluğu bir ben bir ailem bir de Allah bilir. Allah seni kahretsin. Sana yalakalık yapan basiretsizler ile birlikte. Amin