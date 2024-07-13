Bu kampanya desteklenmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere ile KKTC arasında doğrudan uçuşlar için İngiltere’de kampanya yürüten Muhafazakar Parti üyesi milletvekili Iain Duncan Smith’i kabul etti.

Iain Duncan Smith görüşme sonrası, Cumhurbaşkanlığından ayrılmadan önce basına yaptığı açıklamada, İngiltere’den KKTC’ye direkt uçuşlar için kampanyasını sürdüreceğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’a ilk kez ziyaret etmekten ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmekten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Smith, Ersin Tatar’ın öğrencilik döneminde, İngiltere’de seçim bölgesinin hemen yanında kaldığını da dile getirdi.

Smith “Buraya geliş nedenim, burada da geniş aileleri olan Kıbrıslı Türk İngiliz vatandaşlarının, gidiş gelişlerde, direk uçuş olmamasından dolayı zorluk yaşamaması adına başlattığım kampanyadır. İngiliz vatandaşlarının mümkün olan en kolay yolla ailelerine ulaşması insani açıdan çok önemlidir. Bu gelişiminin en önemli nedenidir.” dedi.

Kampanyanın partiler arası olduğunu, İngiltere’nin Dışişleri Bakanına konuyla ilgili gönderilen mektupta eski bakanların imzalarının da bulunduğuna işaret eden Smith, “Bu parti meselesi değildir, bir mantık ve insani mesele olarak görülmelidir" dedi.

“Konuları tek tek ele almak” gerektiğinin altını çizen Smith, İngiltere ve Kuzey Kıbrıs’ta ailesi olanların, doğrudan ulaşımı olmamasının geçerli bir nedeni olamayacağını ifade etti.

Bir hareketlilik olması gerekiyor

Kampanyanın somut sonuçlar doğurmamasının nedeninin sorulması üzerine Smith, “Bu konunun pek çok tarafı var. Bunu benden daha iyi bildiğinizden eminim. Bu sorunun bir parçasıdır. Bu konuda bir hareketlilik olması gerekiyor çünkü talep çok büyük bir talep değildir. Çok makul bir taleptir” dedi. Smith, Kuzey Kıbrıs’a Ercan’dan geldiğini ve bunun zorluklarını bizzat gördüğünü kaydetti.

Tatar: İngiltere ile güçlü bağlarımız var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Iain Duncan Smith’in eski bir dost, İngiltere’nin sözü geçen bir milletvekili olduğunu kaydetti ve Smith’i son seçimlerde tekrardan seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Smith’in Kıbrıs Türk toplumuyla her zaman iyi ilişkiler içerisinde olan bir milletvekili olduğunu kaydeden Tatar, “Toplumlumuzun sorunlarına gösterdiğiniz ilgiyi çok değerli buluyoruz” dedi.

İngiltere’de çok başarılı iş insanlarının da bulunduğunu kaydeden Tatar, bu insanların hem Türkiye, hem İngiltere’de, hem de KKTC’de yatırımlarının bulunduğunu, bu nedenle direkt uçuş veya temasların başlamasının, hem ekonomi, hem de sosyal açıdan çok önemli olduğunu ifade etti.

Töre:Londra’dan adım bekliyoruz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Iain Duncan Smith’i kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, Kıbrıs Adası’nın ikiye bölünmesinin sebebinin kendileri olmadığını söyledi.

Töre, Kıbrıs meselesini yaratanın Rum – Yunan ikilisi olduğunu, biri cezalandırılacaksa da bunun Güney Kıbrıs olması gerektiğini ifade etti.

Töre, Kıbrıs adasının hem Türklere, hem Rumlara hem de İngiliz üs bölgelerine yeteceğini vurgulayarak, iki devletli çözümden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının kendi devleti ve topraklarında yaşayacağının altını çizen Başkan Töre, Yeşil Hat Tüzüğü'nün genişletebileceğini ve ekonomik meselelerde ortak hareket edilebileceğini söyledi.

Ercan Havalimanı’na doğrudan uçuşların başlamasını gerektiğini belirten Töre, garantör ülke İngiltere’den bu adımın gerçekleşmesini istediklerini, bu imkanı da Londra’dan beklediklerini ifade etti.

Ertuğruloğlu, Duncan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da İngiltere Muhafazakar Parti Milletvekili, Eski Bakan Sir Iain Duncan Smith ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı. Görüşmede Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı da hazır bulundu.